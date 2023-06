El desgarrador mensaje de Helena, víctima de violencia machista, a otras mujeres: "Tú no has hecho nada"

Parecía un día como cualquier otro. Pero no lo era. Helena no podía dejar de darle vueltas a la cabeza. Sabía que algo no iba bien. Su pareja había vuelto a decirle que fuera al psicólogo, que necesitaba terapia urgentemente. Porque su comportamiento era preocupante. “Ese comportamiento tan poco normal consistía en no hacer todo lo que él decía”.

Y entonces lo supo: Su pareja, el hombre del que se había enamorado, la maltrataba. El saberlo le cayó como un jarro de agua fría. Y es que como le ocurre a muchas mujeres, ella no era consciente de que era víctima de malos tratos.

Me sentía humillada y avergonzada

Una vez lo supo, no fue fácil. Helena no quería compartir lo que estaba viviendo con nadie. “Me sentía humillada, herida, avergonzada”. Y el tiempo siguió pasando. Y las humillaciones y agresiones, se sucedían.

Una nueva vida

No era la primera vez que Helena sufría malos tratos. No era la primera vez que vivió este infierno. Tenía solo seis años, cuando un desconocido abusó de ella.

Pero esta vez fue diferente. Helena sabía que tenía que hacer algo para acabar con esa situación. Colgó una fotografía en redes sociales que hizo saltar las alarmas de sus amigas. “Literalmente vinieron a casa a rescatarme”.

Uno de los momentos más difíciles: Cuando se sentó frente a su madre y le contó que era víctima de violencia de género. Que el hombre al que quería, abusaba de ella.

"Tú no has hecho nada"

Decidió dejar el lugar donde vivía y empezar una vida nueva en la tierra de sus padres; Andalucía. Cuando llegó, contactó con la sede malagueña delInstituto Andaluz de la Mujer. Helena llegó a Málaga huyendo del hombre que la maltrataba física, emocional y sexualmente.

Y allí se fraguó una nueva etapa para ella: “Me ayudaron a darme cuenta de lo más importante, algo que quiero compartir con otras mujeres que hayan pasado o estén pasando por lo mismo que yo: Tú no has hecho nada, aunque te digan que tienes la culpa. No has hecho nada para que te agredan”.

Cuando recuerda a todo el equipo que la atendió, no lo puede evitar. Se emociona. Sabe que las emociones ayudan a curar las heridas más profundas. Igual que el libro que ha escrito "Paz en busca de su inocencia": "Ha sido mi terapia". Y además, ha servido a otras mujeres que son maltratadas por sus parejas.

"Leonore", una herramienta para detectar maltratos

Para ayudar a mujeres como Helena, a partir de ahora, los técnicos de los centros del @IAMJuntapodrán utilizar una herramienta para detectar que una mujer es víctima de violencia de género.

La herramienta se llama “Leonore” en honor a Leonore Walker, la psicóloga que creó la teoría del ciclo de la violencia de género. Se trata de una herramienta interna, que valora los daños económicos, psicológicos, físicos y sexuales que ha sufrido una mujer y se aplica desde que la mujer llega al centro. No es necesaria una denuncia previa.

Y es que la gran mayoría de mujeres que son víctimas de violencia machista, no lo saben. Llegan confudidas, aturdidas. Y esta herramienta sirve para determinar si se encuentra en riesgo leve, moderado o extremo. A partir de ahí, el trabajo es complejo: Trabajar con la mujer para que sea consciente de su realidad.

