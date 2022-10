Una profesora de Málaga muestra en redes "el arte" de uno de sus alumnos para hacer chuletas en los exámenes

Hay carreras y carreras. Algunas, como Derecho, implican horas y horas devorando libros. En eso coinciden todos los estudiantes de Derecho. En la biblioteca, los distinguimos porque siempre están rodeados de tomos apilados unos sobre otros.

Aunque las aulas han cambiado mucho en los últimos años, y las tizas han sustituido a esas pizarras digitales tan modernas, hay cosas que no cambian mucho. Como las chuletas. A ver quien no tiene más de una batalla que contar de sus años en la Universidad. Pero no solo los estudiantes. Los profesores también.

Una chuleta de lo más elaborada

Y si no que se lo cuenten a Yolanda de Lucchi, profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga. En su cajón guarda los temas de derecho procesal penal de alumno grabados a mano en una decena de bolígrafos Bic.

En la imagen podemos ver once bolígrafos de la marca Bic, con el capuchón azul y el cuerpo transparente. Hasta aquí, todo normal. Pero si nos fijamos detalladamente, en el cuerpo de cada uno de esos bolígrafos podemos leer grabados varios temas de esta asignatura.

El alumno había grabado de una forma minuciosa cada uno de los temas de los que tenía que examinarse. Esta técnica era utilizada por muchos alumnos. Aunque había que ser paciente y tener dotes de artesano para conseguir plasmar un tema en un bolígrafo con un objeto punzante. La profesora ha publicado la imagen en Twitter y se ha hecho viral en las últimas horas.

La profesora acompaña la fotografía con el siguiente comentario: “Haciendo orden en mi despacho he encontrado esta reliquia universitaria que confiscamos a un alumno hace unos años: el derecho procesal penal en bolis bic. Qué arte!”

Miles de estudiantes han respondido con humor a estas chuletas artesanales

Ella no ha querido dar el nombre del autor de estas chuletas. Aunque a pesar de la discreción de la profesora con la autoría de lo que muchos consideran una obra de arte, un seguidor ha escrito en Twitter: "Conozco perfectamente al autor de esa maravillosa obra. De hecho, me ha autorizado, obviando su nombre, lógicamente, a que os enseñe algunos más que aún guarda en casa".

Y añade: "La técnica utilizada por el artista, según me cuenta él mismo, era la de suplir la mina de grafito de un portaminas por una aguja, lo que le hacía súper fácil escribir en el bolígrafo".

Ante los miles de comentarios, la profesora ya ha respondido:

La publicación ha conseguido más de 279.000 'me gusta' en solos unas horas. Y entre los comentarios hay unanimidad: “Cuando terminabas de hacer la chuleta, te sabías el tema de memoria”.

