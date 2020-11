Dante, el bebé malagueño con parálisis cerebral que busca tratamiento en Galicia

Nos tenemos que situar en Villanueva de Algaidas, un pequeño municipio ubicado en la zona nororeste de la provincia de Málaga. Allí encontramos al protagonista de esta historia. Su nombre es Dante, un bebé de 8 meses que, debido a la falta de oxígeno, sufre una parálisis cerebral. El tratamiento para el pequeño se encuentra en la otra punta del país, en una clínica privada en Galicia, y su coste ronda los 2.500 euros mensuales, una cantidad que sus padres no pueden asumir, por lo que piden ayuda para poder tratar a su bebé.

La madre de Dante se llama Beatriz, y cuenta en ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’ que el pequeño nació con esta parálisis“él nunca ha comido por boca, se alimenta a través de una sonda nasogástrica. Eso provoca que tenga problemas se secreciones, respiratorios y de movilidad”.

A través de unos padres que se encontraban en una situación parecida, supieron de una clínica privada en Galicia que desarrolla tratamientos que ayudan a mejorar la vida de pacientes con este tipo de patologías. Tras un examen del historial clínico del pequeño, comunicaron a los padres que era apto para someterse al tratamiento “le preguntamos por la eficacia y nos dijeron que en medicina dos más dos no siempre son cuatro, que hay personas que el tratamiento sí les hace efecto y otras que no”. Aún así, Beatriz y su marido Rubén, ponen todas las esperanzas en esta clínica.

El tratamiento, que además de los fármacos incluye sesiones de terapia con logopedas, ronda los 2.500 euros mensuales, una cantidad que resulta inasumible para sus padres. En principio serían unos seis meses de tratamiento, por eso han puesto en marcha una recogida de tapones solidaria que les ayude a afrontar el gasto necesario “hay un listado de pueblos, tanto de la provincia de Málaga como en la de Granada y de Córdoba, de los diferentes puntos de recogida. Además se han puesto en contacto con nosotros personas de Salamanca y ayer se pusieron en contacto conmigo desde Galicia diciéndome que van a poner en marcha recogida de tapones y van a ver de qué manera pueden ayudar”, apunta Beatriz, madre de Dante, durante una entrevista en COPE MÁS Málaga.

El Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas ha publicado en sus redes sociales las posibilidades de contribuir al viaje de Dante y posterior tratamiento en una clínica privada de Galicia. Por un lado, detalla los puntos donde depositar los tapones, que en el municipio es la guardería, pero también se puede contribuir en Cuevas Bajas, Alameda, Villanueva de Tapia, Loja, Huertor Tajar, Villanueva del Rosario y Villanueva de la Concepción.

Del mismo modo, el Consistorio facilita dos números de cuenta para ayudar al pequeño. "Hola soy Dante, vivo en Villanueva de Algaidas y tengo ocho meses, por falta de oxígeno en el cerebro, sufro una parálisis cerebral, la cual me impide tragar, por lo que me alimento por sonda, también tengo problemas respiratorios y de movilidad. Mis papás me quieren llevar a una clínica privada a Galicia donde pueden ayudarme", recoge la publicación, donde agradece toda ayuda y colaboración.

