Padres en pie de guerra: exigen medidas que garanticen la seguridad en la vuelta al cole

En menos de un mes comienza el curso escolar. El 10 de septiembre arrancan las clases para los alumnos de Primaria y el día 15 será el turno de los estudiantes de ESO, Bachillerato y FP. Esa es la teoría de un curso atípico, condicionado por la pandemia, pero, en la práctica, multitud de dudas inundan las cabezas de los padres en relación con las condiciones en las que van a volver sus hijos a las aulas.

Ante este interrogante, 115 asociaciones de madres y padres de la provincia se han unido para reclamar a la administración, principalmente a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Educación, medidas claras y concretas que garanticen la seguridad de los niños en las clases.

AUMENTO DE LA RATIO

Una de las medidas que se ha puesto encima de la mesa es, por ejemplo, la reducción de las ratios de alumnos por clase, como explica en los micrófonos de COPE Málaga, Olga Amado, madre y portavoz del colectivo AMPAS EN PIE, que asegura que estas ratios se han violado “y se siguen violando desde la mayoría de los centros públicos de Andalucía”. “La bajada de ratio para nosotros es una obligatoriedad”, afirma, e insiste en que lo que no se puede consentir es que haya 25 o 30 alumnos “como si no pasara nada dentro de un aula”.

Una de las opciones que ha defendido la portavoz del colectivo AMPAS EN PIE es hacer uso de “espacios públicos que nos cedan los ayuntamientos. Cualquier medida que garantice esa distancia social que desde el Ministerio de Sanidad y desde todos los aspectos sanitarios siempre nos han dicho a lo largo de todos estos meses”.

MASCARILLAS

Desde hace casi un mes las mascarillas son de uso obligatorio en Andalucía. La administración se compromete a proporcionárselas al personal docente, pero no a los alumnos. Olga Amado ha explicado que, igual que a los funcionarios públicos les facilitan las mascarillas, a los alumnos también deberían proporcionárselas, ya que, asegura, “las familias no pueden costearse ni pueden hacer frente al gasto de unas mascarillas reguladas”. “También están dando una sensación de falsa seguridad. No sabemos ni cuántos días llevan esa mascarilla ni si está reglada o no”, ha añadido.

Por ello, si la seguridad en las aulas no está garantizada, Amado afirma que la lógica de los padres será la de “no llevar a los alumnos a los centros educativos”.

También te puede interesar:

Málaga suma otros tres brotes de coronavirus en un día con nuevo aumento de hospitalizaciones

Plan de obras para crear empleo en casi cien pueblos de Málaga