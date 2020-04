Martínez Almeida: "Me hacía especial ilusión estar en Málaga acompañando a la Virgen de la Paloma"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, estuvo presente en la programación especial de COPE Málaga con motivo de la Semana Santa. La ciudad de Madrid está hermanada desde el año 1944 con la cofradía de La Paloma y es habitual que cada Miércoles Santo miembros de la corporación municipal se acerquen a Málaga para acompañar a la Virgen de la Paloma en su recorrido procesional. Este año con motivo del 75 aniversario del hermanamiento el alcalde Madrid tenía previsto acudir a Málaga y acompañar a los Sagrados Titulares de la cofradía de La Paloma: “Es un placer hablar de nuestra querida Paloma de Málaga de la que somos hermanos de Madrid. Me encuentro bien tanto yo como mi familia.Yo tenía previsto estar hoy en Málaga y tenía especial ilusión. Yo no sabía nada de esta hermandad hasta que entré como concejal en el ayuntamiento de Madrid. Fui la primera vez en el año 2016 y 2017 y me quedé entusiasmado por la procesión y por todos los actos que se realiza. El pasado 16 de diciembre me reuní en el Palacio de Cibeles con la Hermandad de la Paloma por el 75 aniversario desde que Madrid acudió a una procesió. Era un año especial muy importante para nosotros”, explica el regidor madrileño.

Martínez Almeida también habló de como se están desarrollando los acontecimientos en la capital de España con el COVID 19: “El temporal está amainando pero no podemos dar la batalla por ganada. Las cifras nos están dando un poco de respiro, pero no hay que bajar la guardia”.

Sobre el clima político que se está viviendo ahora en España quiso lanzar esta reflexión: “En este momento la sociedad no entiende la agresividad en los partidos políticos con lo que nos estamos jugando. El que no tenga un espíritu construcitvo o arrime el hombro se está equivocando y no está calibrando bien a nuestra sociedad”.

Sobre como está evolucionado la pandemia, Martínez Almeida espera que poco a poco se vuelva a la normalidad: “Tengo la esperanza que las medidas que se han tomado nos llevan a que pronto vuelva la normalidad. Esta suele ser una época maravillosa y nadie podía pensar que íbamos a estar confinados pero la sociedad está a la altura”.

El alcalde de Madrid espera que esta crisis sirva para que la sociedad evolucione a mejor: “Tenemos una oportunidad única de fortalecimiento de la sociedad. Hemos tenido unos años broncos donde se ha subido el tono polícito y estamos ante una oportunidad única. Los políticos debemos acompañar a la sociedad y no elevar el nivel de bronca”.

Madrid es la ciudad española que más está padeciendo el COVID 19: “Cuando uno va por las calles de Madrid duele el silencio. Mira que nos hemos quejado del ruido y del rimo de vida... pero esta situación tan dolorosa va a dejar heridas muy profundas personales y económicas. Pero este camino se supera desde el respeto y la sensatez”.

Martínez Almeida acabó su intervención en COPE Málaga con un deseo: “Ojalá el año que viene nos reencontremos con La Paloma en Málaga”, concluyó.

En la salida de la cofradía de La Paloma es también habitual ver al ex alcalde Madrid José María Álvarez del Manzano que lleva desde el año 1974 acompañando a esta hermandad de Miércoles Santo: "Es una tradición más poder hablar con algún periodista de COPE en la salida de la Paloma. He visto la evolucción de Málaga en estos últimos 46 años y más con Paco de la Torre. Soy uno más que me uno al esfuerzo que hace la hermandad todo el año. Yo sólo puedo aportar afecto. Espero poder pasear con la virgen al aire libre. Faltaría algo si no hablase con vosotros el año que viene. Siento la hospitalidad de Málaga permanentemente".