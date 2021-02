Mario Vaquerizo muestra su lado más íntimo: "No tengo problema en que me llamen así, no es denigrante"

Mario Vaquerizo es uno de los rostros más populares de la televisión. Su espontaneidad y su simpatía transmiten al espectador un “buen rollo” y sus comentarios no dejan indiferentes a nadie. Vaquerizo desveló a Toñi Moreno en el programa de Canal Sur, Un año de tu vida, su lado más íntimo.

VAQUERIZO SIN COMPLEJOS

Durante la entrevista en la que también participó la veterana periodista, Rosa Villacastín, Vaquerizo fue cuestionado por la relación que tiene con su esposa, la cantante Alaska, con la cual mantienen un matrimonio sólido de más de dos décadas a sus espaldas. Vaquerizo desveló lo que muchos pensaban cuando se hizo pública la relación que mantenían ambos cantantes y dejó al descubierto una interesante reflexión: “ Los sentimientos no son matemáticos ni los domina uno. Llevo 21 años con Alaska cuando nadie daba un duro por nosotros. Todo el mundo piensa y siguen pensando que soy mariquita… no tengo ningún problema de que lo piensen… no eres nadie si no tienes a un maricón en tu cuerpo dentro,” relataba Vaquerizo ante la risa de la presentadora Toñi Moreno.

En un momento donde cualquier comentario hay que medirlo en exceso, el cantante de las Nancys Rubias no tuvo problema en profundizar en el asunto: “Cuando digo la palabra mariquita no tiene por qué ser denigrante, para mí es una palabra muy bonita. Lo importante, como todo en la vida es conocer a la persona, una vez que la conoces te olvidas de todo lo demás” contaba el cantante.

ENAMORANDO A ALASKA

Alaska y Mario, Mario y Alaska son una de las parejas más consolidadas en el mundo artístico español. Ambos forman una pareja estable que comenzó en el año 1999 cuando Vaquerizo se encargaba de promocionar a la cantante mexicana, como el mismo cuenta todo fue muy rápido: “El que sigue la consigue, nos casamos a los seis meses de relación, los dos solos sin decírselo a nadie. La noche que lo decidimos fue en una fiesta rave en Leganés y a los cuatro meses nos casamos”

El artista cuenta con todo lujo de detalles como fue el momento de la conquista: "Convives mucho, te vas hacer la gira de promoción, la firma de discos, al hotel, cenas con ella y luego te das cuenta que estás con una persona, que es tu jefa y que es una chica que te gusta y hay que ser muy lanzado en la vida, no hay que reprimirse. Yo no le dije nada, simplemente le planté un beso directamente".

Las consecuencias del matrimonio de Alaska y Mario Vaquerizo no se hicieron esperar y es que la compañía discográfica en la que ambos trabajaban y en la que Vaquerizo ejercía como manager o “promocionero” como él mismo cuenta, no le gustó la idea de que ambos fueran pareja: “Cuando se enteraron en la compañía que nos casábamos me echaron, no concebían que el empleado se casara con la estrella de la compañía, pero no pasa nada, años después sigue manteniendo muy buena relación con ellos. Gracias a esa compañía conocí a mi niña y es de bien nacidos ser agradecidos”, cuenta el artista que desveló su lado más íntimo en una deliciosa charla.

