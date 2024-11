Un malagueño alucina con una foto que deja la DANA sobre la provincia: "¿No hay nada que no nos tomemos a coña?"

La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que ha azotado la provincia de Málaga ha dejado una estampa peculiar que ha sorprendido a propios y extraños. En medio de las intensas lluvias, los malagueños, conocidos por su carácter optimista y su forma de afrontar las adversidades con humor, no han tardado en compartir en redes sociales su peculiar manera de vivir el fenómeno. Este lunes, un vídeo de Carlos, un malagueño que se ha vuelto viral en TikTok, captó la atención de miles de usuarios que no daban crédito a lo que estaba pasando en las calles de Málaga.

En el vídeo, Carlos reflexiona, de manera irónica pero también algo frustrada, sobre cómo sus conciudadanos parecen tomarse a la ligera las consecuencias de la DANA, a pesar de los graves daños que ha causado en la provincia. Mientras el temporal de lluvias ha dejado numerosos desalojos y inundaciones, Carlos relata con humor negro cómo él mismo tuvo que abandonar su casa debido a la entrada de agua por el techo y refugiarse en la casa de sus padres.

"Si Málaga no existiera, habría que inventarla", comienza diciendo Carlos en el vídeo, mientras en el fondo se escuchan risas y comentarios entre amigos. Según él, la actitud de los malagueños frente a situaciones extremas es única: "No existe ni una situación en la que los malagueños vean la seriedad. Entonces, con lo que pasó en Valencia hace dos semanas, que se dio un aviso de que iba a ocurrir exactamente lo mismo aquí, la gente está con canoa, veo gente en columpios... me meto en cualquier red social y veo vídeos".

TikTok: @carliyoelnervio Una persona en canoa tras las inundaciones de Málaga

En su tono irónico, Carlos critica la actitud despectiva de quienes, a pesar de estar viviendo un evento meteorológico severo, prefieren hacer bromas y compartir imágenes de lo que parece ser una especie de fiesta bajo la lluvia. "Que no es una fiesta, hermano", afirma.

una foto que deja la DANA

Carlos no duda en compartir con su audiencia un detalle personal sobre cómo ha vivido la DANA. "Yo, por ejemplo, me he tenido que ir de mi casa, que mi casa se me ha roto el techo, me estaba entrando un montón de agua, me he tenido que venir a casa de mis padres".

Su relato personal pone en evidencia el lado serio de la tormenta: las lluvias intensas han causado graves inundaciones, especialmente en algunas viviendas y calles de Málaga. Sin embargo, la actitud de la gente parece contradecir la gravedad de la situación. En lugar de tomarlo con preocupación, muchos malagueños lo viven con humor, lo cual, como señala Carlos, resulta chocante.

En su relato, Carlos hace referencia a un hecho que no pasa desapercibido: "Ha habido un tornado en Marbella, tío, y la gente está con canoa en la calle". El tornado que afectó a Marbella la noche anterior fue una de las consecuencias más sorprendentes de la DANA.

EFE El desbordamiento del río Vélez en su desembocadura ha obligado al desalojo de dos cámpines y un núcleo chabolista de Torre del Mar, en el municipio de Vélez-Málaga

Sin embargo, mientras algunas personas luchaban por mantener sus propiedades a salvo, otras compartían vídeos en los que, de manera insólita, se mostraban con canoas navegando por las calles inundadas, como si estuvieran disfrutando de una especie de aventura. "Pa' lo bueno y pa' lo malo, somos diferentes", comenta Carlos, quien al mismo tiempo destaca lo que muchos ven como una característica propia de los malagueños: el humor ante las adversidades.

Un malagueño alucina

A pesar de las imágenes virales de malagueños disfrutando de la tormenta, la realidad es que las lluvias torrenciales han causado serios inconvenientes en la provincia. Desalojos en varias zonas de la ciudad, inundaciones en el centro y en barrios periféricos, y daños estructurales en muchas viviendas son solo algunas de las consecuencias más serias de este fenómeno meteorológico. Carlos, quien comparte sus vivencias en el vídeo, es un claro ejemplo de cómo un evento que afecta a miles de personas no parece tomarse con la gravedad que exige la situación.

A través de este vídeo, que se ha convertido rápidamente en viral en plataformas como TikTok, los malagueños nos muestran su carácter resiliente y su capacidad para encontrar el lado cómico de situaciones complicadas. Como dice Carlos, "cuidarse mucho, tirad por la sombra", un consejo que, aunque dicha con tono de broma, también refleja la necesidad de no perder el buen humor, aún cuando la naturaleza se desborda.