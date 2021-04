José Manuel Soto habla alto y claro sobre los que dudan de las vacunas: “Y punto...”

José Manuel Soto se ha vacunado, el cantante no ha dudado en ponerse la dosis de AstraZéneca hace tan solo una semana 'con toda la seguridad' y ha aclarado en su cuenta personal de Twitter que no entiende a quien no quiera hacerlo: “Me descojono con la gente opinando sobre las vacunas sin tener ni puta idea de nada. Yo personalmente tampoco tengo ni idea y me fío de los científicos, me vacunaré con la que me toque y punto...”, escribía.

Me descojono con la gente opinando sobre las vacunas sin tener ni puta idea de nada. Yo personalmente tampoco tengo ni idea y me fío de los científicos, me vacunaré con la q me toque y punto... — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) April 11, 2021

“OPINAN SIN SABER”

Para hablar más sobre ello el cantante ha entrado en directo en las últimas horas en el programa 'Está pasando' de Telemadrid, por videollamada el artista confirmaba que ya se había puesto la vacuna: “Me vacunaron la semana pasada y sin ningún problema, estupendo todo, me han puesto AstraZéneca”.

Asimismo, preguntado por Inés Ballester, el artista aclaraba que en su casa lo habían pasado los niños “pero no se dieron cuenta, lo pasaron sin síntomas”. Sorprendido ha contado además que finalmente su mujer, que enfermó durante el confinamiento, no lo ha pasado y “debió ser una gripe”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras estas declaraciones el sevillano ha querido dejar su opinión sobre el movimiento de parte de la sociedad al dudar de las vacunas o de su efectividad tras los casos de trombos en Europa y Estados Unidos: “A mí me da igual la que me pongan, yo no tengo ni idea de qué está compuesta la vacuna”, aseguraba.

Por otro lado aclaraba confiar totalmente en los profesionales: “La gente opinando de las vacunas me hace mucha gracia, yo no he tenido dudas nunca, jamás, confío ciegamente en los científicos que son los que nos van a sacar de esto, no me siento capacitado para opinar sobre un tema que no tengo ni idea”.

El mensaje de José Manuel Soto a los que ahora van de entendidos en vacunas #EstaPasando439pic.twitter.com/7VE1wPddp9 — TVMASPI (@sebas_maspons) April 20, 2021

Finalmente el cantante dejaba clara su postura: “La gente opina de las vacunas sin saber nada, dicen ‘Yo AstraZéneca no’, pero vamos a ver, quién eres tu para decir la que te quieres poner o la que no, eso atañe a la gente que sabe que son los científicos, el común de los mortales no tenemos ni idea”.

AGRADECIDO CON EL COLECTIVO MÉDICO

Por su parte el andaluz agradecía y reconocía en su cuenta personal de Twitter el esfuerzo a todo el colectivo médico tras recibir la vacuna: "Soy muy afortunado, no he tenido problemas de salud con el Covid, hoy me han vacunado y me he acordado de las personas que no han tenido esa suerte y se nos han ido, algunos muy cercanos. Mi gratitud a la ciencia y al colectivo médico por su esfuerzo y su generosidad".

Soy muy afortunado, no he tenido problemas de salud con el Covid, hoy me han vacunado y me he acordado de las personas q no han tenido esa suerte y se nos han ido, algunos muy cercanos. Mi gratitud a la ciencia y al colectivo médico por su esfuerzo y su generosidad. — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) April 14, 2021



También te puede interesar:

José Manuel Soto habla después de su aparatoso accidente al aterrizar en globo: "Un desequilibrio"

José Manuel Soto sale en defensa de Cala y carga contra Diakhaby: “Eres un chivato y un llorón”

La dura sentencia de José Manuel Soto sobre Grande-Marlaska: "¿Ha dimitido ya?"

El piropo de José Manuel Soto a una diputada vasca: “No me he podido resistir”