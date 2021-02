Jorge Fernández deja a un lado ‘La Ruleta' para concienciar a sus seguidores: "Perdonémonos"

La actividad diaria en las redes sociales es prácticamente una constante por parte de Jorge Fernández, presentador, junto a Laura Moure, de 'La Ruleta de la Suerte', programa que se emite en Antena 3 desde hace más de una década. Jorge Fernández es un usuario habitual de las redes sociales, sobre todo de Instagram, donde casi cada día actualiza su tablón de fotos. Además, cada fotografía casi siempre va unida a una gran reflexión del popular y carismático presentador, que suele centrarse en temas de salud.

El surf es un deporte que Jorge Fernández practica habitualmente | instagram.com/jorgefdeztv

Jorge Fernández, nacido en Alicante pero criado desde muy pequeño en la localidad guipuzcoana de Mondragón, se ha referido en esta ocasión a la “presión que creemos que mucha puede tener al leer constantemente sobre hábitos saludables”. Y es que el ganador del Premio Ondas en 2008 siempre suele contar sus haceres y avances en torno a una vida sana que él lleva a cabo y que intenta inculcar y recomendar a sus seguidores. Pero en esta ocasión su mensaje ha ido dirigido a aquellas personas que se agobian o se presionan mucho queriendo cambiar sus hábitos de un día para otro.

LA PRESIÓN DE TENER HÁBITOS SALUDABLES

Aprovechando su posición de persona pública y con el gran carisma que le caracteriza, Jorge Fernández siempre anima a sus más de 130.000 seguidores en Instagram a llevar una vida saludable contando sus propios hábitos.

Eso sí, lo que no pretende es meter presión o crear ansiedad, como ha admitido en una conversación que tuvo con el educador físico deportivo Endika Gil “sobre la presión que creemos que mucha gente puede tener al leer constantemente sobre hábitos saludables. Soy el primero que los transmite y los dos pensamos que son la base de una vida sana, pero él, yo y muchos de los/as que me seguís, vivimos en un micro-mundo de hábitos que no son la dinámica de la mayoría de la población. Por eso los intentamos inculcar...”, escribe.

La rutina y los hábitos de las personas no pueden cambiar de un día para otro bruscamente, ya sea por salud o por gusto, y siempre se necesita un periodo de adaptación para estos cambios. “No se puede provocar un cambio de hábitos en una semana cuando tu rutina es otra totalmente diferente. ¿Sería bueno empezar a introducir cambios? Sí, claro”, señala Jorge Fernández.

JORGE FERNÁNDEZ ACONSEJA NO LLEVARLO AL EXTREMO

Jorge Fernández lleva una vida saludable y unos hábitos que ha enumerado en más de una ocasión, como por ejemplo puede ser el ayuno intermitente o la práctica de deporte, pero admite que no hay que ser exagerado ni llevarlo al extremo máximo.

“Parece que si no te levantas a las 6:00 después de haber dormido 8 o 9 horas, no meditas, no ayunas 16 horas, no comes carbos por la mañana, no te expones a la luz del sol a primera hora andando 10.000 pasos, no haces tu sesión en ayunas de trabajo de fuerza para generar una mayor autofagia, no te terminas tu ducha con agua helada, no comes 2g de proteína por kg de peso corporal al día, no te estresas en tu trabajo, no cenas pronto, no te expones a luz artificial más tarde de las 21:00, no lees 25 páginas al día de un libro, no escuchas un podcast de Mario Alonso Puig, no te acuestas más tarde de las 22:00 habiendo apuntado en tu libreta estoica todo lo que puedes mejorar mañana... ¡Parece que no serás una persona saludable!” comenta el popular presentador.

“¡Ni blanco ni negro!”, continúa escribiendo Jorge Fernández, que también explica que existirán días en los que se puedan hacer muchas cosas que ha detallado anteriormente y otros días que no. “Todo tiene un empiece y una dinámica hasta convertirse en un hábito. Si tenemos la intención verdadera de intentarlo, lo lograremos, pero perdonémonos si algún día no cumplimos con todo”, aconseja el presentador de 'La Ruleta de la Suerte'

#Audiencias@LaRuletaSuerte, con @JorgeFdezTV, es líder de su franja y logra su tercera mejor cuota de la temporada, un 19,1%, a +6 puntos sobre su rival, con 1.996.000 espectadores https://t.co/kj7dRXSRTzpic.twitter.com/Q4M1rqq3qO — objetivotv (@objetivotv) February 5, 2021