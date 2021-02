La inesperada imitación de Pablo Iglesias que ha protagonizado Juan y Medio: “Por estar a la moda”

Juan y Medio ya tiene acostumbrados a todos los telespectadores que le siguen y suele dejar momentos memorables cada día en 'La tarde aquí y ahora', magacín que presenta en Canal Sur junto a Eva Ruiz. En esta ocasión, el popular presentador almeriense ha vuelto a hacer gala de su humor y de la ironía que siempre gasta cuando estaban dialogando sobre la Reina Isabel II en una mesa en la que se habló de crónica social con Carmen Pardo y Marina Bernal, que también tocaron muchos temas de la Familia Real.

JUAN Y MEDIO IMITA A PABLO IGLESIAS

Juan y Medio, Eva Ruiz, Carmen Pardo y Marina Bernal eran los miembros que ocupaban la mesa de debate en la que se hablaba de crónica social. Entre otros asuntos, Carmen Pardo contó la polémica que existe en torno a la Reina Isabel tras una investigación que ha publicado el periódico 'The Guardian', que apunta que la reina presionó al Gobierno británico para cambiar un proyecto de ley y no informar sobre su fortuna privada.

Eva Ruiz, Juan y Medio, Marina Bernal y Carmen Pardo durante la crónica social

Carmen Pardo explica que “lo que ha dicho la casa real británica es que ellos no interfieren en nada, sino que muchas veces el parlamento le pone ese tipo de leyes para que ellos la firmen”. Juan y Medio no podía creerse tal afirmación y tiró de ironía para explicar la situación. “Sí, por lo visto la reina aquel día iba por allí y le sacaron unos papeles para firmar y... ¡pues no que he firmado que no me pueden mirar mis cuentas, qué mala suerte, estoy teniendo una mala racha!”, cuenta Juan y Medio.

El carismático presentador continuó opinando sobre lo publicado por el diario británico e incluso imitó la frase que se ha hecho viral que Pablo Iglesias soltó hace poco en referencia a la democracia en España. “¿ Que no se han enterado y la Reina iba a influir en el Gobierno? No puede ser, yo creo que Inglaterra no es una democracia plena, es por estar a la moda”, apunta Juan y Medio mientras toda la mesa sonríe por la expresión y los gestos de Juan y Medio.

EL LAPSUS DE CARMEN PARDO

La Familia Real española también estuvo muy presente durante la crónica social que trajeron Carmen Pardo y Marina Bernal. Ambas comentaron que las infantas Elena y Cristina se han desplazado hasta Abu Dabi para pasar unos días junto al Rey Juan Carlos I.

Eva Ruiz le preguntó a Carmen Pardo lo que sabían exactamente de este viaje y esta última tuvo un pequeño lapsus a la hora de contarlo ya que quería mencionar a la infanta Cristina pero no le salía. “Primero hay que decir que la Infanta Ginebra, ¡huy!, la Infanta Elenea, ¡hay!, la infanta Cristina primero viajó de Ginebra a Vitoria para pasar el fin de semana”, explica entre las risas de sus compañeros de plató y del público presente.