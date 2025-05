La revisión de VAR del surrealista penalti que ha mandado a Segunda a Las Palmas: "Los jugadores del Alavés nos decían que no era"

La victoria por 1-0 del Alavés ante el Valencia mandó a Las Palmas a Segunda División dos campañas después y complicó mucho las opciones ches de jugar en Europa la próxima temporada. Tres puntos fundamentales para la salvación de los vitorianos que llegaron gracias a un polémico penalti transformado por Joan Jordan.

La jugada provocó un gran enfado en la ciudad del Turia y en Gran Canaria, las dos afectadas por una decisión de Gil Manzano que todavía muchos siguen sin entender. Y eso que el CTA hizo pública la revisión del audio del VAR.

La polémica jugada

Todo llegó en un córner a favor del Alavés que Mosquera despejó con la cabeza. En su intento por despejar la pelota Mamardashvili sale de la portería e impacta con Mouriño, defensa babazorro, en la inercia de su carrera. Gil Manzano no lo duda y señala la pena máxima ante las protestas de los futbolistas visitantes. Además, amonesta con tarjeta amarilla al meta georgiano. Desde el VAR, Hernández Maeso no lo tiene tan claro y le llama para que vea la jugada y se plantee una posible cancelación del penalti.

Movistar Hernández Maeso llama al VAR a Gil Manzano para que vea la jugada.

Revisión del VAR

-Vale Jesús te recomiendo una revisión para que valores una posible cancelación del penalti.

-Perfecto. Quiero ver quién toca primero y quién juega balón. Quiero ver si el portero toca balón ¿vale? Aguántamela un poco. Portero nunca toca balón, derriba al adversario y voy a continuar con mi decisión. Penalti.

RFEF El árbitro señaló penalti en la jugada entre Mamardashvili y Mouriño.

El enfado del Valencia

“No nos lo creíamos porque le han hecho incluso ir a revisar la jugada y ha mantenido la decisión. Todo el mundo lo ha visto. No queda otra que seguir. Los jugadores del Alavés nos han dicho que lo iba a anular porque no era. Estamos asombrados. Es una decisión que nos penaliza. Ha sido una cosa que no nos creemos”, expresó Pepelu uno de los capitanes del Valencia.

“Estamos muy angustiados. No hicimos un partido como veníamos jugando, pero estamos muy cabreados dentro del vestuario por el penalti que nos pitan, por el gol. Son decisiones del árbitro y esto sigue”, expresó el argentino Enzo Barrenechea que también dejó claro que los rivales les dijeron que no era. Por su parte, Mamardashvili apuntó: “No entiendo por qué es penalti y no lo voy a entender nunca. Los jugadores del Alavés me decían que no era penalti”.