Estos son los ingredientes que debe tener tu mascarilla facial en verano

La mascarilla facial es (y debe ser) el producto estrella de este verano. Tal y como explica la gerente de la Clínica Aroma, Belinda Pérez, en los micrófonos de COPE Málaga, en esta época del año nos enfrentamos a “nuestro principal enemigo contra el envejecimiento de la piel: los rayos ultravioleta del sol”, que causan unos desajustes muy grandesen nuestro cuerpo.

Por ello, es de vital importancia diferenciar el tipo de mascarilla que nos exige la piel en verano y la que debemos aplicarnos en los meses de invierno.

En verano tenemos que buscar mascarillas “revitalizantes, refrescantes y calmantes”, explica Belinda Pérez. Mientras que en invierno, comenta, deben ser “mascarillas antiarrugas y regeneradoras. Más potentes para el rejuvenecimiento facial”.

LOS MEJORES INGREDIENTES

Debemos buscar mascarillas que estén compuestas por principios activos naturales que nos proporcionen estas sensaciones. La gerente de la Clínica Aromas recomienda que estén hechas de “aloe vera, té verde, semilla de uva, extracto de raíz de regaliz y, sobre todo, ácido hialurónico, que también se puede obtener de manera natural”.

El aloe vera es “un potente antiinflamatorio y, además, estimula el colágeno, realiza una buena maduración de las células y tiene, incluso, propiedades antimicrobianas”, explica Belinda Pérez.

Otro ingrediente muy recomendable que debes apuntarte es el té verde porque es un antioxidante muy potente que inhibe el daño del ADN.

ÁCIDO HIALURÓNICO

Aunque, sin duda, el ingrediente estrella y el más recomendado para el verano es el ácido hialurónico. Su importancia reside en que “tiene una altísima capacidad para retener agua en nuestra piel. Es ideal para pieles deshidratadas por una puesta de sol prolongada o pieles que se han quemado y a las que necesitamos devolverle el equilibrio hidroelectrolítico”, nos cuenta Belinda Pérez en COPE Málaga.

MASCARILLAS CONCENTRADAS

Para que tu mascarilla sea efectiva, debe tener una concentración elevada. “Siempre tienen que tener un porcentaje mayor que el sérum y que la crema. Podemos comparar una mascarilla con un sérum o con una crema y siempre la mascarilla tiene que llevar la concentración más alta”, nos explica la gerente de la Clínica Aroma.

Belinda Pérez nos recomienda que “si decidimos comprar una mascarilla de ácido hialurónico, el 70%, 80% o 90% de la mascarilla tiene que ser ácido hialurónico” y no menos, ya que si no no realizará su función revitalizante y calmante de la manera adecuada.

También te puede interesar:

El infalible truco para saber cuánto tiempo es efectivo tu protector solar

Cómo actuar si te ves arrastrado por la corriente mientras te bañas en el mar