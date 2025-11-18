Murcia enciende su Navidad con un espectáculo lírico sin precedentes junto a la Catedral

La Navidad llegará oficialmente a Murcia este sábado a las 7 de la tarde con el tradicional encendido de la iluminación extraordinaria, que este año se estrena en un nuevo escenario: la Plaza del Cardenal Belluga. El acto dará paso a la inauguración de las luces navideñas tanto en la ciudad como en las pedanías, en un evento que promete ser histórico.

Un espectáculo mágico

El evento estará protagonizado por un gran concierto lírico a cargo del tenor de fama internacional Martín Savi, quien estará acompañado por la Orquesta de Jóvenes de la Universidad Católica de la UCAM. Según ha explicado el concejal de Cultura, Diego Avilés, el repertorio combinará temas navideños muy conocidos con grandes éxitos de la historia de la música. Avilés ha descrito la cita como "un concierto mágico, un concierto realmente bonito, realmente hasta romántico, bello, elegante".

El concejal también ha destacado la figura de Martín Savi, de quien ha alabado su "registro de voz realmente impresionante". Savi es una de las voces más reconocidas del panorama musical, habiendo compartido escenario con artistas como Ildibo y Julio Iglesias, y actuado ante el Papa Francisco en el Vaticano.

Iluminación de récord y nuevo escenario

La ciudad de Murcia contará este año con su mayor iluminación navideña hasta la fecha, pasando de los 1.400 arcos de luz del año pasado a un total de 1.725 arcos. Además, se instalarán cerca de 60 elementos tridimensionales en puntos estratégicos. Por primera vez, la Plaza del Cardenal Belluga se convierte en un escenario principal de la Navidad murciana, con una decoración especial que incluye dos ángeles monumentales y cuatro lámparas isabelinas.

Este esfuerzo busca, en palabras de Avilés, "seguir haciendo de la Navidad una de las fechas más importantes de nuestro municipio". El objetivo es consolidar estas fiestas no solo en el ámbito tradicional y familiar, sino también como un potente reclamo turístico y económico. De hecho, el concejal ha afirmado que "la Navidad en Murcia se ha posicionado como una de las más visitadas del país, y tenemos que seguir trabajando a favor de ello".

Detalles del evento

El concejal de Cultura ha informado que el acto del encendido será de pie y durará aproximadamente 15 minutos, mientras que el concierto completo se extenderá hasta los 45 minutos. Además, para ambientar el centro de la ciudad durante la jornada, habrá pequeños grupos musicales actuando en zonas como la calle de la Platería.