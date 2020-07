En los últimos días, 3 bañistas han perdido la vida en distintas playas de la provincia de Málaga. En la Carihuela, en Torremolinos, un hombre de 50 años se sintió mal mientras nadaba y falleció poco después de ser auxiliado. Otros dos hombres de 57 y 76 años han muerto ahogados en Estepona y en Torre del Mar. Lamentablemente, todos los años se producen este tipo de sucesos. Y tú, ¿sabrías cómo actuar si te vieras en situación de peligro mientras nadas o eres testigo de alguien que se está ahogando?

El coordinador e instructor de SOS Málaga, José Sánchez, nos explica en los micrófonos de COPE Málaga lo que debemos hacer cuando llegamos a la playa para evitar situaciones de peligro. Lo primero es fijarnos en el color de la bandera. La amarilla nos indica que debemos tener precaución, mientras que la bandera roja “prohíbe totalmente el baño. Ni los tobillos”, aclara Sánchez.

El coordinador de SOS Málaga nos ha comentado que muchos bañistas que tienen la intención de estar en el agua durante un tiempo prolongado“cuando van a nadar, nos avisan”. Esta petición podemos realizarla para garantizar que vamos a estar vigilados ante cualquier problema que nos pueda surgir en el mar. “Además de para vigilar que no pase nada, somos un punto de información”, añade Sánchez.

El experto nos recomienda mantener la calma si no podemos salir del agua. “Es complicado, pero la calma es fundamental porque, cuanto más nos estresamos, más energía perdemos”, nos explica. “Tranquilizarnos y dejarnos llevar. Si tú tienes tranquilidad, en unos diez o quince minutos, la misma corriente te va a soltar hacia un lado o hacia otro”, aclara el instructor.

En el caso de ser testigos de una persona que está teniendo dificultades en el agua, José Sánchez nos indica que nunca debemos ir a rescatarla si no tenemos la preparación pertinente, porque “serían dos víctimas en vez de una”. El coordinador de SOS Málaga nos recomienda, si nos vemos en una situación así, “buscar dónde está el socorrista y comunicarle que hay una persona que está en riesgo o llamar al 112”.

RECOMENDACIONES DE LA JUNTA

La Junta de Andalucía recomienda, tanto en la playa como en la piscina, no bañarse en el caso de haber comido o bebido en exceso, sentirnos fatigados a causa de haber realizado ejercicio físico o si, por cualquier motivo, no nos encontramos bien.

En el caso de sentir escalofríos persistentes, malestar, vértigos, zumbidos en los oídos o sentir picores en el vientre o en los brazos, debemos salir inmediatamente del agua.

Tenemos que prestar atención a las condiciones del mar. Además, otra recomendación que apunta la Junta es la de nunca tirarnos de cabeza en lugares desconocidos, ya que podemos estar, sin saberlo, en una zona rocosa.

Una vez que estamos en el agua, aconsejan no alejarnos de la orilla en el caso de no saber nadar, no adentrarnos en el mar sin compañía y bañarnos en zonas vigiladas, solo si las banderas lo permiten.

En el caso de que la corriente nos arrastre, indican que no se debe nadar en contra. Hay que hacerlo de manera paralela a la playa y, una vez fuera de la corriente, nadar hacia la orilla. Si no podemos salir, debemos hacer señales de auxilio.

PRECAUCIONES AL SOL

Siempre es importante tomar el sol con precaución, pero especialmente debemos hacerlo los primeros días de exposición. Por supuesto, es necesario usar una protección solar adecuada a nuestro tipo de piel.

Por otro lado, la hidratación es fundamental y, por ello, debemos beber agua de manera frecuente.

Finalmente, la Junta recomienda que, cuando entremos en el agua, hay que hacerlo lentamente y, antes de meternos de cuerpo entero, mojarnos la nuca y las muñecas.

También te puede interesar:

El Ayuntamiento de Málaga da luz verde al parque en los antiguos terrenos de Repsol

Suben de manera notable las notas de corte para acceder a la Universidad de Málaga