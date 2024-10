Se confunden con la cuenta en un bar de Málaga, llaman al dueño y el consejo que les da les deja mudos: “Estos valores”

Los bares son de los lugares más frecuentados en nuestro país, ni qué decir tiene, ya que en estos podemos pasar tiempo con nuestros compañeros de trabajo, amigos e incluso con la familia. Hemos comprobado que no solo acudimos a los bares para pasar tiempo, sino que además realizamos reseñas sobre el restaurante o bar.

Como resultado, las reseñas se han convertido en las protagonistas de las redes sociales, ya que los clientes también dejan constancia de sus malas experiencias en Google. No obstante, muchas veces los comentarios negativos van más allá del propio servicio y son incluso faltas de respeto, no solo hacia el servicio sino también hacia los trabajadores.

Europa Press Un camarero atiende a clientes

Hay, de hecho, cuentas como @SoyCamarero (en X, antiguo Twitter) que recopilan algunas de estas reseñas y abren debate con todos sus seguidores para saber qué piensan. Porque sí, a veces esas reseñas contienen faltas de respeto que no se pueden tolerar.

Sin embargo, a veces es todo lo contrario y, en lugar de enfrentarse directamente al personal del restaurante o incluso a los dueños, todo se convierten en buenas palabras.

Y si no, que se lo digan a este dueño de un restaurante de Málaga, que recibió una inesperada llamada de unos clientes que habían pasado por ahí.

Se confunden en la cuenta por esta razón en Málaga

Seguro que alguna vez te ha pasado que has ido a un bar o a un restaurante y, cuando has pedido la cuenta, te has dado cuenta de que se han confundido.

Obviamente, el personal de hostelería también es humano, y muchas veces pueden cometer equivocaciones, por lo que es de recibo que, si tú te has dado cuenta, tanto para bien como para mal, se lo comuniques.

Alamy Stock Photo Bar

Por supuesto, cuando se trata de una cuenta en la que te han cobrado de más, las personas llaman inmediatamente al camarero para que subsane ese honor. Pero, cuando es al revés, desgraciadamente no siempre se puede decir lo mismo.

Pero estos clientes de Málaga, sí que hicieron lo propio. Ellos habían ido a un bar de la ciudad y comieron y bebieron estupendamente. Días más tarde, se juntaron entre ellos y comentaron lo barato que les había salido, por lo que comprobaron el ticket, y se dieron cuenta de que se habían confundido en la cuenta y les habían cobrado menos. Así pues, llamaron al restaurante para pagarles más.

Ahí fue cuando se llevaron una respuesta totalmente inesperada.

El consejo del dueño tras haberse confundido

Eran estos clientes de Málaga los que dejaban una reseña por la respuesta que les había dado el restaurante al comunicarles que les habían cobrado menos de lo que correspondía.

Y es que no se esperaban la respuesta que les iban a dar. “Se lo comentamos para abonarle la cantidad y esta fue su contestación: 'no se preocupe por el importe de la paella, haría falta más gente como usted'” comenzaba diciendo el dueño del restaurante.

Ahí es donde les daba un consejo inesperado: “Ayude si le parece a alguien que lo necesite, que duerma en la calle o a quien usted vea conveniente” les decía.

“Estaremos encantados de recibirle otra vez por el restaurante” cerraba el restaurante.

A estos clientes, les sorprendió tanto que dejaban una valoración final: “tiempo sin ver estos valores tan humanos, además de lo bien que se come”.