Va a un bar de Valladolid a cenar y este es el motivo por el que no volverá jamás: "Flipo"

Los bares son establecimientos muy concurridos por los españoles. En ellos, compartimos grandes momentos. Pero, por desgracia, no todos son tan positivos. También se producen malas experiencias. Un usuario de X, anteriormente Twitter, acudía a un restaurante en Laguna de Duero (Valladolid). En el mensaje, narraba lo que le había ocurrido: "Una cena en Laguna de Duero, Valladolid. Digamos que...No me gustan los tuits negativos, así que me callo. Pero sorpresivamente la noche se ha arreglado, hay un Regma en una agencia de viajes, flipo".

Junto a estas palabras, el usuario adjuntaba dos fotografías. En la primera, una cuenta de casi 100 euros en dicho bar. Pero no era tanto el precio lo que le indignaba, sino que se quejaba del calor, del ruido y de la calidad de lo que le sirvieron.

Y, en la segunda instantánea, acredita lo que escribía. Se topó con una agencia de viajes en la que, en su interior, había...¡una heladería!

Los comentarios de diferentes usuarios al descubrir esta historia no tardaron en llegar y son muy variados.

"Pues te has ido a lo más carete de Laguna...Hay garitos más baratos que ese, con diferencia. Por ejemplo, en la plaza de la Iglesia, en la Plaza Constitución o en la Plaza del Ayuntamiento. Ah, la dueña del Regma es la misma que la de Agencia, cuando entras tienes dos puertas", "Se ha subido una barbaridad. Ahí de 2011-2017 se comía menú del día de lujo. Los postres eran caseros y hacía un arroz la zamorana de escándalo" o "Hace poco cambiaron de cocinera y la verdad que se nota la calidad. ¡Acabaste bien la noche! Al menos", son algunos de los mensajes que corroboran lo que decía el usuario que relataba su propia historia.

Un camarero de Valladolid escucha lo que le cuenta un cliente y se hace viral por su gesto: "No me conocía"

También en Valladolid, y en un bar, ocurría algo muy particular. Otro usuario narraba en redes sociales lo que le pasó en un establecimiento.

"El otro día haciendo recados entré en una cafetería en López Gómez, y pedí un café a la vez que sacaba la cartera. Me di cuenta que había vaciado la cartera en casa y no tenía ni un euro. Le dije al chico que no me lo hiciera, que no tenía efectivo para pagarle", relataba.

Añadía que, lejos de aceptar la petición que le había realizado a ese camarero, sí que le sirvió el café. Le dijo que no lo pagase y que volviese otro día para tomarse uno de nuevo. Un gesto que conmovió al cliente, quien finalmente pudo pagarle tras encontrarse con una conocida que le prestó el dinero que necesitaba. "No me conocía de nada y me invitó a un café sin más, sin saber si yo volvería de nuevo".





Todas las personas que leyeron atentamente la historia aplaudieron la actitud del camarero. Y la publicación también se convertía en viral, pues acumulaba 960 compartidos y más de 8.000 'likes'.

Lo curioso es que otros tuiteros contaron historias similares. "Me está pasando en Asturias de vez en cuando (soy bastante despistado con el dinero en efectivo), aunque todas las veces he terminado encontrándolo. Pero el 'no te preocupes, me lo das mañana' es algo que me llega muy dentro". No obstante, otro usuario decía que había vivido experiencias contrarias. "Una vez me pasó y me pidieron el móvil como fianza".