El Ayuntamiento de Málaga declara tránsfuga a Juan Cassá

El pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado, con los votos del PSOE, Ciudadanos y Adelante Málaga, una moción de los socialistas que declara tránsfuga al edil no adscrito Juan Cassá, que abandonó la formación naranja el pasado mayo.

En la moción, que ha logrado 16 apoyos frente a los 15 votos que suman los 14 del PP y el de Cassá, se ha acordado llevar a la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo el acuerdo entre el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), y este edil, según han informado el PSOE en un comunicado y fuentes de Cs.

RETRIBUCIONES A CONCEJALES

También ha sido respaldada por PSOE, Adelante Málaga y Ciudadanos una moción de la formación naranja para la reducción de la retribución a concejales por asistencia a plenos y comisiones que ya cuenten con dedicación exclusiva en otra administración pública, caso de Cassá.

Se establece así una retribución máxima de 50 euros por sesión, frente a los 500 establecidos por pleno y 250 euros por asistencia a comisión.

El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, ha asegurado que la moción del PSOE pretende "luchar contra la corrupción, por lealtad a Málaga, para conseguir la regeneración política".

Ha recordado que "el PP en ambas administraciones han puesto un sueldo de 93.000 euros para afianzar el gobierno popular en la ciudad de Málaga".

Pérez ha hecho un llamamiento a todos los grupos municipales “para no contar con el voto del señor Cassá y para no aprobar o tener en cuenta ninguna de sus iniciativas" porque "el presente y el futuro de Málaga no puede estar condicionado por personas que han venido a la vida política a velar por sus intereses personales".

Los 16 votos a favor de los grupos PSOE, Adelante Málaga y Ciudadanos han permitido enviar a la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo este caso para “aislar a este concejal para frenar la situación de inestabilidad que se ha generado en las principales instituciones de nuestra provincia"

ACUSACIONES AL PP

Esta situación se ha generado, según el PSOE, con la decisión del PP de "poner un sueldo" al edil no adscrito para "apuntalar" el gobierno del PP en el Ayuntamiento.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha señalado en su intervención en el pleno que el transfuguismo es "una lacra y una de las principales causas que aleja al ciudadano de la política", motivo por el que firman una carta ética cuando concurren como candidatos en un proceso electoral.

Losada ha celebrado que el Pacto Antitransfuguismo se haya "revitalizado" a propuesta de Ciudadanos "cuando llevaba prácticamente una década inactivo" y ha emplazado a todos a "cerrar filas y señalar estos comportamientos para que nadie se valga de los votos de un tránsfuga para torcer la voluntad popular o maniobrar para su propio interés".

