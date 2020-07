Queman en plena noche la autocaravana de Juan Cassá, exconcejal de Ciudadanos en Málaga

El concejal no adscrito, el ex de ciudadanos, Juan Cassá, denuncia en su perfil de twitter, que durante esta pasada noche han incendiado su autocaravana en la puerta de su casa. El edil escribe que "en ese vehículo iba a viajar en unos días junto a su mujer y sus cinco hijos. Además añade que "lleva tres meses recibiendo amenazas y coacciones", y que con este hecho se ha traspasado "la barrera de lo tolerable" y que "no se pueden permitir estos actos mafiosos".

No voy a moverme de mi postura ni voy a permitir que me amedrenten con actos mafiosos. No voy a permitir que atenten contra mí o mi familia. Estos actos de barbarie no pueden tener lugar en Málaga. — Juan Cassá Lombardía (@Juancassa) July 30, 2020

Cassá también escribe que no va a mover su postura ni va a permitir que lo amedrenten con actos mafiosos...dice que no va a permitir que atenten contra él y su familia y que estos actos de barbarie no pueden tener lugar en Málaga. Llevará la investigación de estos hechos hasta sus últimas consecuencias. Por último reitera su apoyo a Paco de la Torre y al PP de Málaga.

Llevaré esta investigación hasta las últimas consecuencias. Y reitero mi apoyo al alcalde @pacodelatorrep y al @ppmalaga — Juan Cassá Lombardía (@Juancassa) July 30, 2020

Ahora deberá ser la investigación la que determine las causas del incendio.

PROTAGONISTA DEL PLENO MUNICIPAL

Precisamente Juan Cassá será el nombre propio que centre uno de los asuntos a debatir en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Málaga correspondienye mes de julio.

El grupo socialista pide que se lleve el caso de Cassá a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, ha indicado el portavoz del PSOE, Daniel Pérez; además de "aislar al concejal no adscrito para no bloquear la gobernabilidad de la ciudad" y acordar entre los grupos municipales la firma de un 'Pacto por la Regeneración Política y Democrática'.

Pérez ha solicitado apoyo "para no bloquear la gobernabilidad de la ciudad y que el Ayuntamiento se centre en la salida de la crisis económica derivada del COVID-19" y ha insistido en que "debemos ser leales a Málaga y eso pasa por crear un gran pacto por la regeneración política en el Ayuntamiento".

Así, ha solicitado el acuerdo de todos los grupos municipales porque "30 concejales en el Consistorio tienen más fuerza y pueden hacer más cosas por los malagueños que los 15 del equipo de gobierno y uno que baila de un lado a otro, pensando en sus propios intereses personales más que en el bien común, que no ha demostrado su capacidad de trabajo para la ciudad pese a contar ya con un sueldo indecente de 93.000 euros".

Al respecto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha adelantado que el PP va a rechazar esta moción ya que la considera "absolutamente desproporcionada". El regidor ha señalado que el abandono de Cassá de Cs es un "tema interno" del partido y que "no afecta a la estabilidad" del gobierno municipal.