Viajes del Imserso: qué pasará este año con el programa de turismo para pensionistas

En 2020, los pensionistas y mayores de 65 años no pudieron disfrutar de los clásicos viajes del Imserso (que se suspendieron por la pandemia). Y este año, en el mejor de los casos, esos viajes comenzarán a finales de octubre.

Este programa de viajes a precios reducidos se está encontrando con problemas administrativos para su puesta en marcha.

ESTANCIAS A PRECIOS REDUCIDOS

Se trata de un programa que permite a los viajeros disfrutar de estancias en hoteles pagando muy poco dinero y que, a su vez, permite a los hoteles llenar habitaciones en temporada baja. Aunque hay establecimientos que se lo están pensando, según el responsable de los viajes del Imserso en la patronal hotelera de la Costa del Sol, Aehcos, Antonio Aranda. “Ha habido hoteleros que me han dicho que a 23 euros más iva, como la temporada anterior, no van a trabajar. Estamos hablando de un programa con pensión completa, agua y vino a 20,50 euros. El hotelero no está en este programa para ganar dinero sino para el mantenimiento del establecimiento”, explica Antonio Aranda.

QUINCE HOTELES EN LA COSTA DEL SOL

En la Costa del Sol, en la última temporada de Imserso (antes de la pandemia) hubo quince hoteles que acogieron a este tipo de viajeros. Algunos pueden quedarse este año fuera del programa.

“Son hoteles muy históricos que llevan en este programa toda la vida que han convertido en fijos a sus empleados temporales o fijos discontinuos. Si ahora los dejan fuera del programa tienen que ir a un ERTE. Son establecimientos que no se lo merecen porque son muy demandados por los clientes del Imserso y no han tenido jamás una reclamación. Al modificar los pliegos del programa, los hoteles de cuatro estrellas tienen cuatro puntos y el que tiene tres estrellas tiene dos puntos. Evidentemente las agencias de viajes quieren hoteles de cuatro estrellas porque quieren tener más puntos”.

Para poder hacer un viaje del Imserso, hasta ahora era necesario inscribirse una sola vez y, a partir de ahí, optar a ellos cada año. Esta vez ha sido diferente.

"Otro problema que ha colapsado los ordenadores del Imserso es que las personas se inscriben una sola vez de por vida y este año se han tenido que volver a inscribir todos de nuevo. Esto ha provocado que se colapsen los ordenadores del Imserso. Tienen preferencia las personas con la renta más baja y las que no han viajado antes” cuenta Aranda.