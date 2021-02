Unos padres serán indemnizados con 186.000 euros por la muerte de su bebé por no realizar una cesárea

Un juzgado de Málaga condena a la aseguradora de un hospital privado a indemnizar con más de 186.000 euros a unos padres cuyo bebé murió por una mala praxis durante el parto, por no haber practicado una cesárea urgente.

La demanda presentada por la asociación El Defensor del Paciente, a través de su abogado en Málaga, Damián Vázquez, a finales de 2016 (en la recta final del embarazo) estos padres acudieron a urgencias. A la mujer le pusieron la epidural, le rompieron la bolsa (estando ya dilatada de diez centímetros) y, pasó media hora sola con su marido en el paritorio, empujando cuando tenía contracciones.

En la demanda presentada, contra la aseguradora por la póliza de asistencia médica privada que tenían, por el abogado Damián Vázquez -colaborador de la Asociación 'El Defensor del Paciente'-, se relataba que la demandante que estaba finalizando su embarazo, el día 12 de https://t.co/WFs6QRhOpE — Asociacion El Defensor del Paciente (@AsociacionElDe2) February 23, 2021

Eran las 2.40 horas cuando el ginecólogo y la matrona dijeron que era un parto de cesárea, pero no se le practicó. Poco después el ginecólogo solicitó le trajeran la ventosa para aplicarla, "dando empujones con toda su fuerza y dejando caer todo su peso sobre la barriga de la embarazada junto a la matrona". Estas maniobras se llevaron a cabo "sin realizar la cesárea que habían comentado anteriormente", provocando muchos dolores a la mujer.

MALA PRAXIS

A las 03.25 horas aproximadamente el padre vio cómo sacaban al bebé inmóvil y se lo llevaron a una mesa del paritorio "y le insuflaron aire", aunque "era evidente que algo raro estaba pasando", apuntan.

Los padres pidieron explicaciones, "pero nadie se las dio" y más tarde trajeron una urna, "donde introdujeron al bebé y lo llevaron a la UCI del hospital". Cuando llegó a la habitación el ginecólogo, ya el día siguiente, le preguntaron si le había faltado oxígeno en el cerebro "y les respondió que no y que no sabía lo que había ocurrido, no dándole ninguna explicación pese al ruego de los padres", señala el comunicado.

SENTENCIA CLARA

Asimismo, plantearon la posibilidad de traslado del menor a un hospital público, indicando el doctor que no era necesario. Más tarde, subió de nuevo el ginecólogo y les dijo que había un tratamiento de hipotermia en dicho centro hospitalario y que durante el parto había podido existir "una mala manipulación", señalaron.

Accedieron al tratamiento y se iniciaron los trámites para traslado al otro hospital, en el que a los tres días ingresado le comunicaron a los padres que "la inflamación que tenía en la cabeza no era normal, aunque hubiese usado el vacuum, ya que a los tres días debería haber remitido notablemente", apuntando que el bebé falleció el día 16.

NEGLIGENCIA MÉDICA

La sentencia acredita la negligencia médica durante el parto, al no haber sacado al bebé por la vía más rápida, como explica Damián Vázquez en una entrevista en COPE Málaga, "el bebé nació a las 3:25 de la madrugada y entiende que se produjo un deterioro fetal que se hubiera evitado si se hubiera adoptado medidas para finalizar el parto, más rápidas como una cesárea. Y máxime cuando se observaba la desaceleración prolongada y alteraciones que se veían en los monitores”, señalaba.

El abogado asegura que las reclamaciones por negligencias en ginecología son cada vez más frecuentes, “desgraciadamente supone otro caso de fallecimiento con daño grave que se causan a los niños en el parto por hipoxia y en este caso falta de oxígeno y no haber realizado cesárea urgente que era lo que se tenia que haber hecho. La ginecología es una especialidad muy reclamada en los juzgados”, apuntaba.

También te puede interesar:

Una enfermera sobre el nuevo plan de vacunación andaluz: "Hacer todo esto en dos minutos no sería correcto"

Las restricciones por la pandemia en Andalucía se prorrogan hasta el jueves 4 de marzo

CONCURSO (V) | ¿Cuánto sabes de Málaga? Participa y compruébalo aquí