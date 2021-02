Una enfermera sobre el nuevo plan de vacunación andaluz: "Hacer todo esto en dos minutos no sería correcto"

Está previsto que en unos días la Junta de Andalucía ponga en marcha el Plan 500.000 con el que pretende vacunar cada semana a 80.000 malagueños. Para ello es imprescindible la labor de profesionales sanitarios que han recibido, y aún reciben, formación específica para administrar las vacunas contra el coronavirus.

Profesionales como Alicia Aguilera. Ella es enfermera del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico y forma parte del equipo de vacunación de este centro. Cuenta a COPE Málaga que el protocolo, en su caso para administrar la variante de Pfizer, presenta sobre todo particularidades relacionadas con la temperatura: "Dentro del Centro de Farmacia ya se tiene la vacuna a una temperatura entre 2 y 8 grados y dura cinco días. Una vez que los viales se restituyen dura unas seis horas. El inconveniente es que no podemos mover los viales una vez que el contenido se ha restituido y por eso debe ser administrada en el lugar de preparación".

DIFICULTADES

El objetivo de la Junta de Andalucía es vacunar a 80.000 malagueños a la semana. Por lo tanto se trata de un plan ambicioso que, aún contando con que se disponga de la remesa de dosis necesarias debe superar ciertas dificultades como el proceso previo y posterior a su administración "ver si el paciente tiene alergias, si recientemente ha recibido otra vacuna. Además hay que registrarlo, citarlo para la siguiente, administrarle la dosis, y hay que observarlo posteriormente por si la vacuna da cualquier reacción. Hacer todo esto en dos minutos no sería correcto", asegura la enfermera. Pero añade que con una buena infrestructura y trabajo de coordinación entre el distinto personal de enfermería: "Yo tengo la esperanza de que si no se realiza en dos minutos, se haga en tres. Yo no pierdo la esperanza".

Sobre la incorporación de espacios como el Palacio de Ferias de la Capital para realizar vacunaciones masivas, esta enfermera cree que será un éxito si además de una buena infraestructura, existe una coordinación que no provoque demoras porque "si llegamos al final del horario, hemos cargado seis dosis y no aparecen los pacientes, son dosis que no se usarían porque disponemos de seis horas una vez que está cargada o fuera de la nevera, no se permitiría su administración".

PROFESORES Y POLICÍA

En relación al plan de vacunación que ahora mismo se está desarrollando, el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha informado de que se ha empezado a vacunar a 135.000 profesores en Andalucía. La próxima semana se empezará a vacunar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluida la Policía Local.

De igual modo, ha explicado que será a todos aquellos menores de 55 años, ya que se les va a administrar la vacuna de AstraZéneca, "a la espera de que nos autoricen utilizarla en otra franja de edad". Asimismo, ha añadido que en el resto de provincias será durante esta semana también y el procedimiento "durará varias semanas porque necesitamos que nos envíen más vacunas de AstraZéneca".

En este punto, Bendodo ha valorado que los profesores, junto a los alumnos, las familias y todo el personal educativo "han hecho posible que los centros educativos en Andalucía sean lugares seguros".

