Una doctora en Málaga ante el coronavirus: "Al llegar a casa tenemos que rechazar los besos de nuestros hijos"

Hoy la historia que te contamos viene desde la primerísima línea en la lucha contra el coronavirus, la historia de una doctora intensivista del Hospital Clínico de Málaga. Ella es Cristina Salazar y así ha condicionado el coronavirus su día a día en el hospital, a ella y a todos sus compañeros, "te condiciona todo. Desde que entras en el hospital, entras con mascarilla, eres cuidadoso, antes de entrar a la unidad te cambias, miras todo bien, te pones el traje EPI, te lavas las manos, guardas las distancias de un metro, nos hablamos con mascarillas…”, señalaba con rotundidad durante una enrevista en COPE Málaga.

Cristina ha cambiado la bata por ese traje, el EPI, el equipo de protección individual, con el que no es nada fácil trabajar y al que le ha costado adaptarse, "es bastante dificultoso de habituarte, porque son extremadamente calurosos, no traspiran bien, pero es un trámite que te protege y que tienes que llevar si o sí”. También apuntaba el detalle contundente de como se reconocen, “nos reconocemos por los ojos o por los nombres en los pijamas”, comentaba.

Buenos días. Hoy la @UMEgob tiene planteado actuar en la desinfección del Hospital Virgen de la Victoria, Hospital Regional de Málaga, Residenciales Religiosas de Asunción y Sagrada Familia y Aeropuerto. También se intensificará la presencia en el centro#coronavirus — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) March 22, 2020

Además de ser las personas que les cuidan y, en la mayoría de los casos, les curan, los médicos se han convertido para los pacientes en su única compañía, "es importante que el familiar pueda despedirse dignamente de un hermano, padre o madre. Estamos intentando en estas cuatro semanas, qué se puede mejorar y solucionar”, apunta.

MOMENTOS MUY DUROS

En el otro lado están las familias del personal sanitario. Y tampoco es fácil para ellos, "cuando llegamos a casa, evitamos que nuestros hijos nos den besos, ellos vienen a darnos un beso corriendo al vernos y es un rechazo. Voy directamente a la ducha y evitamos cualquier mínimo contacto para evitar contagio”, subraya con rotundidad.

En todo caso, esta doctora del Clínico dice que ella puede llorar con un solo ojo porque cada día vuelve a casa con sus hijas, "mi situación personal no es como el resto de otros sanitarios, que han tomado la decisión de dejar sus hijos con sus padres y no verlos mas durante lo que tarde esta situación. El tema del sacrificio personal es abrir conciencia y que esto no de puede quedar en el olvido”, apunta.

SITUACIÓN EN HOSPITALES

Después de casi cinco semanas de confinamiento, ¿cuál es la situación que se está viviendo en los hospitales? Esto nos ha contado la doctora Salazar, "el temor del sanitario ahora ya no es de COVID 19, también está el paciente no COVID19, que tienen también que ser tratado”. Apunta Salazar además que, “a día de hoy en hospitales, ya vemos un cambio, el cual ya aparece por fin también y al que hay que atender”, subraya. Casos e historias como están nos hacen ver en estos momentos el nivel de entereza mental que deben tener los sanitarios en la lucha conra la pandemia del coronavirus.

