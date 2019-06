Una dieta mediterránea bien hecha puede prevenir enfermedades cardiovasculares

La efectividad de esta dieta sirve también para combatir la obesidad y para eso hay que tomar ciertos alimentos que no pueden faltar en nuestra vida diaria. ‘El aceite de oliva virgen extra, las legumbres que no falten tres veces por semana, pescado preferentemente azul, y que no falten tampoco los frutos secos también tres veces por semana, carne magra antes que carne procesada y roja, y mucha fruta y verduras al menos cinco veces al día’ dice Julia Wämberg.

PREDIMED – PLUS

La Universidad de Málaga, a través del grupo de I+D+i en Medicina Deportiva del IBIMA, participa en el proyecto nacional ‘PREDIMED-PLUS’, actualmente el mayor reto de investigación sobre nutrición realizado en España, que estudia los beneficios de la dieta mediterránea para prevenir enfermedades cardiovasculares como el ictus o el infarto.

‘Este es un estudio que estamos realizando 23 centros en toda España y durante al menos seis años vamos a seguir a casi 7.000 pacientes con una intervención de diete mediterránea y actividad física para saber si podemos reducir esos índices de enfermedades cardiovasculares’ nos cuenta la profesora de la UMA en COPE Málaga.

El grupo que dirige Julia Wämberg pertenece al distrito sanitario Costa del Sol donde hay 326 sometidos a esta prueba y en el distrito sanitario de Málaga hay otros casi trescientos pacientes más. Para ello, los participantes se han dividido en dos grupos: uno con dieta mediterránea sin restricciones calóricas y otro, intensivo, con dieta hipocalórica, más actividad física y terapia conductual.

‘El objetivo fundamental es conseguir un tratamiento que reduzca la obesidad, mantenerlo a largo plazo y reducir las enfermedades cardiovasculares y muertes por ictus’ asegura la profesora Wätemberg.

Los resultados de este trabajo han sido incluidos en las guías nutricionales americanas, que también se hacen eco de las bondades de la dieta mediterránea.