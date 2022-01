El último chiste del Comandante Lara que arrasa en la red: "Los aspirantes a Guardia Civil"

El humorista jerezano Luis Lara, conocido por todos como "El Comante Lara" lo ha vuelto a hacer. Sus chistes causan furor allá por donde los cuenta y su canal de Youtube nos permite tener casi a diario una buena dosis de humor.

HISTORIAS CON HUMOR

El "Comandante Lara" cuenta periódicamente chistes que nos hacen romper a carcajadas, ya no solo por el chiste en sí, si no por las ocurrencias que cuenta a la hora del relato. Y no sólo cuenta chistes, también es habitual verlo contando monólgos como los de su mítico cuñado, Ramiro.

Tras un mes de vacaciones, volvemos a los escenarios y te encuentras tras con este recibimiento. Qué alucine!! Gracias Màlaga!!! Y lo mejor es que ahora tenemos otra función ?????????? pic.twitter.com/7eDwmSxI6m — Luis Lara (@ComandanteLara) January 23, 2022





Desde hace un tiempo ya tiene “Comandante Lara & Cía” que es su nueva formación sobre los escenarios. Acompañado de Jesús Tapia y Vicente Ruidos, el Comandante Lara practica su habitual humor crudo y directo, sin rodeos, donde te ruborizarás y te partirás de la risa a partes iguales. Monólogos, imitaciones y sketches, un auténtico show con el que no podrás parar de reírte desde el comienzo hasta el final.

EL CHISTE DE LOS ASPIRANTES A GUARDIA CIVIL

Una de sus últimas publicaciones es el recordado chiste de los tres aspirantes a Guardia Civil que cuenta el Comandante Lara con su habitual arte y sorna:

La academia de la Guardia Civil, que había tres nuevos aspirantes y le ponen allí una foto y llama al primero y dice:

A ver, usted como reconocería a este sospechoso si lo ves por la calle... El primero se queda mirando la foto y dice:

- Yo lo reconocería porque nada más que tiene un ojo

El comandante se queda mirando y le dice ¿Qué está diciendo? No ves que esto es una foto de perfil, ¿se está usted quedando conmigo? Valiente mamarracho siéntese uste ahí, hombre. El segundo, venga usted para acá.

Le pone la foto y le dice: usted como reconocería a este sospechoso si lo ves por la calle

- Y le responde, porque nada más que tiene oreja.

Ustedes se están cachondeando de mí, ¡carajo! ¿no veis que la foto es de un tipo que está de perfil? A ver si lo arregla el tercero, venga usted para acá ¿Usted como reconocería a este sospechoso si lo ves por la calle? Y no vayas a decir una tontería como los otros dos.

- El tercero se queda mirando la foto con cara de muchointerés y dice este sospechoso lleva lentillas.

El comandante se queda "to flipao" y le dice espeérate un momentito, que voy a mirar el informe de este sospechoso, voy a confirmar estos extremos porque esto que dice usted me ha dejado descolocado. Se mete para dentro y sale a los dos minutos y dice "efectivamente, este hombre he mirado en su expediente y lleva lentillas. Aspirante, es usted uno de los grandes es usted magnífico ¿cómo ha llegado usted a esa conclusión, cadete?

- Hombre por qué con un ojo y una oreja como se va a poner las gafas.





