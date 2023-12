Turismo rural con niños: ¿qué hacer para disfrutar la escapada lo máximo posible?

Las escapadas otoñales con los niños pueden ser una aventura maravillosa o un verdadero quebradero de cabeza, y más si se tratan de una escapada rural. Los mayores lo tenemos muy fácil, nos conformamos con poco, con una cerveza y una buena barbacoa, tenemos distracción y desconexión para rato, pero ¿qué hacemos con los niños? ¿cómo organizamos las actividades? ¿dónde podemos ir? En COPE Málaga le hemos preguntado a nuestro especialista en viajes, Pau García, fundador del blog viajero El Pachinko.

La clave que nos propone Pau es entender a los niños, ser pacientes y comprensivos porque “las cosas que con niños no siempre salen según como planeamos, así que es importante adaptarse a cambios que pueda haber de último ahora”. A partir de aquí ya podemos organizar la escapada.

Hay que tener en cuenta las edades de los peques, sus intereses y especialmente sus capacidades físicas





LA ORGANIZACIÓN

El destino tiene que adecuarse a toda la familia, tanto mayores como pequeños, así podremos disfrutar todos. Además, en esta época del año, que las piscinas no suelen estar tan disponibles como antes, Pau García nos cuenta que “hay que tener en cuenta las edades de los peques, sus intereses y especialmente sus capacidades físicas”. Para los más pequeños, podríamos visitar un parque natural o granjas escuelas. En el caso en el que tus hijos sean más mayores, te puedes pensar otro tipo de “actividades más aventureras” como pueden ser el senderismo, escalada, vías ferratas suaves, o incluso te puedes plantear algún tipo de ruta en bicicleta de montaña.

También tal y como nos hace saber nuestro especialista, el turismo rural en familia está de moda porque “disfrutar con la familia de la naturaleza y de rincones poco más indicados para mí, al menos, siempre, siempre es un gran plan”, y por esto, es muy importante adelantarse, reservar y buscarte un buen guía para las actividades, “así evitamos sorpresas desagradables”.





EL CLIMA

El turismo rural puede que tenga un problema, y es que el clima no se puede controlar. No solamente la lluvia, puede haber ventisca o incluso existe la posibilidad de que la meteorología cambie de forma rápida y no puedas salir a la calle. Ante estas situaciones siempre es buena opción llevarse un juego de mesa, de esta forma los más pequeños puedan estar más distraídos.

Pau García nos dice que “siempre hay que estar echando un ojo al cielo o a la página de AEMET”, de esta forma podrás organizar un poco mejor las actividades y no depender tanto de las inclemencias meteorológicas.

LUGARES PARA VISITAR

Desde El Pachinko nos han dicho algunos destinos rurales para visitar, tres de ellos están en la provincia de Málaga y otro, en el norte de España. El primero de ellos es la Sierra de las Nievas, el decimosexto parque natural de España, Pau destaca sobre todo el Sendero de las Escaleretas, “que es espectacular”. Dentro de la provincia de Málaga; también destaca la cueva de Nerja, “que es un tesoro subterráneo que gusta tanto a grandes como a peques”, y la Laguna de Fuente Piedra, “que si lo que te apetece es ver animales, sobre todo Aves, también es un sitio que me gusta mucho”.

Fuera de la provincia, Pau García nos ha aconsejado que visitemos la comarca del Goyerri, en Gipuzkoa, en el País Vasco. Él la define como las “Highland Vascas”, allí descubrió lo que es el agroturismo, a través del rebaño que tenía la casa donde se alojaron, que les permitía disfrutar de un fantástico queso idiazábal, típico de la zona.