De la Torre y los dispositivos de control de ruido en viviendas turísticas: “Obligar, creo que no es viable”

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, admite ahora que instalar dispositivos para controlar los niveles de ruido es un asunto que no está claro y hay que estudiar

Después de que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sugiriera un estudio para la instalación de medidores de ruido en las viviendas turísticas para evitar molestias a los vecinos, hoy señala que es un asunto que aún no está claro y que deben estudiarlo.

De la Torre admite que no es viable obligar a estos alojamientos a que instalen los dispositivos, pero sí ve con buenos ojos que desde el sector se fomenten sistemas de autocontrol para evitar molestar a los vecinos, “puede ser un mecanismo, puede fomentar esa cultura de autocontrol de los propietarios, para tranquilidad de los entornos donde esté la vivienda. Nosotros obligar, no creo que sea viable”, apunta el regidor.

Lo cierto es que esos dispositivos ya existen y hay viviendas turísticas que los tienen instalados. Avisan en cuestión de segundos cada vez que se sobrepasa un determinado límite de ruido y su mantenimiento no pasa de los diez euros mensuales. El portavoz en Málaga de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, Francisco Martín, ha contado en COPE que le han hablado al alcalde de estos dispositivos y que funcionan a la perfección, “si tu quieres que tu vivienda no de problemas a los vecinos, se puede, hay herramientas digitales que lo consiguen, en mi empresa lo tengo instaladas y se que en veinte segundos controlo el ruído y me da una lectura, una fiesta duraría 20 segundos, el resto es televisión puesta o un niño que llora, no son fiestas”, apunta Martín.

Desde el sector celebran que desde el Ayuntamiento de Málaga les traten con seriedad y esperan establecer líneas de acción conjuntas para combatir el ruido.

DESPEDIDAS DE SOLTERO

El debate sobre los problemas de ruido se ha avivado en los últimos días y en el ojo del huracán se sitúan las despedidas de soltero y soltera. El alcalde se ha referido a ellas tras las críticas de vecinos y hosteleros y ha asegurado que "nosotros no vamos a tolerar que haya una ciudad no controlada en esa materia".

"El que venga tiene que cumplir las normas de convivencia de la ciudad, la ordenanza de convivencia", ha subrayado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas, al tiempo que ha insistido en aplicar las ordenanzas con "el rigor y con la firmeza necesaria, en definitiva, el control de sonido y las sanciones correspondientes".

Así, ha señalado que es un tema en el que "tenemos que trabajar y esforzarnos para que no exista la sensación de que a Málaga se puede venir sin problemas".

Al respecto, De la Torre ha aludido al pasado verano donde "se había producido en ciertos espacios de la ciudad un incremento de quejas, como unas cinco diarias, en el entorno del centro, y ese tema nos preocupa y había algunas con lo que llamamos despedidas de solteros".

PLAZA MITJANA

Por otro lado, sobre la reciente condena al Ayuntamiento de la capital malagueña por la inactividad frente a las reclamaciones de varios vecinos por los problemas de ruidos generados por los locales de ocio nocturno en la zona de la plaza Mitjana, en el centro de la capital; De la Torre ha insistido en hacer una "lectura detenida, reposada de la sentencia".

"Los expertos nuestros de medio ambiente creen que hay profundizar más para distinguir lo que es el ruido ambiental de lo que es el específico que genere las actividades de ocio", ha explicado.

Por último, ha señalado que "es muy difícil ser experto en esto, para los que están en la tarea y para los propios jueces", precisando que "con estas palabras no estoy quitándole validez, ni mucho menos, a la sentencia, pero la tenemos que ver y estudiar a fondo", ha concluido.