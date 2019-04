De la Torre admite que debió consultar con Bendodo y Moreno su idea de llevar de 2 al alcalde de Estepona

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, admite que debió consultar con la dirección provincial y regional del Partido Popular su propuesta de que el alcalde de Estepona, José María García Urbano, fuera el número 2 de su lista para las elecciones municipales del 26 de mayo antes de plantear esa idea a la dirección nacional del partido.

En declaraciones a COPE MÁS Málaga, en una entrevista con Adolfo Arjona durante la transmisión del Lunes Santo, el regidor reconocía que comunicó su propuesta al número 2 del PP, Teodoro García Egea, antes de hacerlo al presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, y al del PP de Andalucía, Juanma Moreno: “Es un tema que tenía quizá que haber planteado a nivel provincial y regional antes que a nivel nacional, pero lo hice con mucha naturalidad, en una conversación con Teodoro García Egea”. Insiste De la Torre en que pensó en el alcalde de Estepona porque quiere “la mejor lista para Málaga”.

PORRAS Y POMARES

Finalmente, el alcalde de Estepona no será el número 2 de De la Torre de cara a las elecciones municipales. Así que habrá que esperar para saber quién ocupa ese puesto de salida en la candidatura de Francisco de la Torre y el resto de componentes de la lista. Precisamente, el próximo lunes 22 de abril es el día que los partidos tienen como límite para presentar las candidaturas para las municipales. Y el jueves 25 es el día que los concejales del equipo de Gobierno Teresa Porras y Francisco Pomares (y el gerente de Urbanismo, José Cardador) tendrán que comparecer en el juzgado por el caso de las presuntas injerencias políticas en la urbanización Villas del Arenal. Por tanto, antes de ese paso por el juzgado, el alcalde (y el partido) habrá tenido que decidir si Porras y Pomares forman parte de la candidatura del PP para las municipales de mayo. El regidor insiste en que no existe una imputación formal por parte del juzgado y que, por tanto, no descarta llevarlos en la lista: “Yo creo en esa presunción de inocencia y creo que en esa situación de investigados es absurdo llegar a eliminar a una persona de la lista”.

FUTURO DE LIMASA

Habrá que ver cómo queda configurada la Corporación del Ayuntamiento de Málaga tras las elecciones del 26 de mayo, si Francisco de la Torre sigue siendo alcalde y, en ese caso, con el apoyo de qué partidos (si es necesario recurrir a apoyos). En todo caso, sea o no con Francisco de la Torre a la cabeza, uno de los retos a los que se enfrentará el próximo gobierno municipal será culminar el proceso de municipalización de Limasa, que el viernes se puso en marcha. Un proceso que ha iniciado el alcalde a menos de dos meses de las elecciones después de haber anunciado la municipalización de la empresa de limpieza en junio del año pasado. El alcalde se muestra convencido de las bondades de una Limasa pública, en la que los trabajadores cobren un plus por ser productivos y en la que no habrá puestos heredados.