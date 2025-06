La tormenta deja en Málaga más de mil rayos en tres horas: “Espectacular”

Es uno de los temas de conversación de este miércoles: la tormenta en Málaga la pasada noche, con lluvia, viento y mucho aparato eléctrico. Según datos recabados por COPE Málaga, en solo tres horas se contabilizaron unos mil rayos, entre las 23.00 y las 02.00 horas.

La media es de casi seis rayos por minuto. El 75 por ciento han sido descargas de nube a nube y no de nube a tierra, ¿y cuál es la diferencia? Según el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, la principal diferencia tiene que ver con la peligrosidad: “Las [descargas] que no caen a tierra no crean ese peligro de provocar algún destrozo”.

DESCARGAS DE NUBE A NUBE

Una tormenta con enorme aparato eléctrico que en la noche del martes encendió literalmente el cielo de Málaga. Un fenómeno meteorológico espectacular porque las descargas “de nube a nube son mucho más frecuentes y se iluminan en altitud”, por lo que el aspecto visual es “más continuo”.

Esa tormenta con mil rayos en tres horas también trajo consigo mucho viento. La racha más fuerte la pasada madrugada se ha registrado en el Centro Meteorológico de Málaga, en la zona de Teatinos: una racha de 88 km/h. Según el meteorólogo, a partir de 70 km/h ya se considera muy fuerte: “Es una racha típica de tormenta”.

VIENTO DE TORMENTA

“Cuando tenemos un régimen de viento persistente de levante o de poniente, podemos tener un viento medio alto sostenido en el tiempo, con alguna racha puntual que exceda el valor medio del viento”, pero en el caso de las tormentas “podemos tener una racha muy superior, en un momento muy puntual, al valor medio del viento y es lo que ha pasado esta noche”, explica Jesús Riesco.

En la capital se han contabilizado una veintena de incidencias por ese fuerte viento de la noche, la mayoría por caídas de ramas o de árboles enteros. Los bomberos han tenido que intervenir, por ejemplo, por árboles caídos en la calle Mesonero Romanos, en Teatinos, o por la zona de la playa de la Misericordia.

Lo que no ha habido es demasiada lluvia. Por ejemplo, en el Centro Meteorológico se han recogido esta noche poco más de cuatro litros por metro cuadrado.