La terrible enfermedad de una niña malagueña que puede perder las extremidades

Su nombre es Carlota, es de Vélez Málaga, apenas tiene cuatro años y no pierde la sonrisa, pero la triste realidad es que está pasando por un momento muy delicado. Hablamos de la niña que actualmente se encuentra ingresada en el Hospital Materno Infantil de Málaga debido a una infección generalizada en la sangre que le produjo una sepsis que paralizó sus órganos y dañó sus extremidades.

Pero lo mejor es que la esperanza nunca se pierde, hay un rayo de luz, ya que existe una posibilidad para que la pequeña recupere esas extremidades dañadas. La solución parece estar en Valencia, concretamente en las manos del doctor Pedro Cavadas, que asegura que podría recuperar los dos pies de la niña y una de las manos.

Para que las palabras del doctor Cavadas sean una realidad, la familia de Carlota necesita un gran apoyo económico y es por eso que ya se han puesto manos a la obra y han hecho público el caso de su hija para intentar recaudar fondos y trasladarla a la 'Ciudad del Turia'.

Carlota es una niña de 4 años de mi ciudad, Vélez-Málaga. Para no perder extremidades necesita nuestra ayuda lo antes posible. Ninguna vida es ajena a la nuestra. Colaboremos que con un grano de arena se hace la montaña necesaria. ¡COMPARTE! �� pic.twitter.com/l1nSaU86zN — Antonio Moreno Ferrer ���� (@MFalcalde) September 14, 2020

La niña sufrió un shock séptico a causa de una infección en la sangre que le causó una bacteria. Ingresó en el Materno Infantil de Málaga el pasado 4 de agosto. Con respecto al primer día, Carlota ha mostrado cierta mejoría, pero sus cuatro extremidades están muy dañadas por los microtrombos que se le han formado. "Tras seis dias con sedación y respiración artificial, me despertaron y por fin pude empezar a respirar por mi sola. Poco a poco hemos ido luchando con las diferentes secuelas que esta bacteria me ha dejado. Hace aproximadamente dos semanas me quitaron por fin la máquina de hemodiálisis que conectaba directamente con mis riñones", escribe en una de las publicaciones.

SE NECESITA UN GRAN APOYO ECONÓMICO

Ante esta noticia tan chocante, los padres empezaron a mover cielo y tierra para encontrar una segunda opinión por el bien de la pequeña. Y así dieron con el doctor Pedro Cavadas, que actúa en una clínica privada, y que le ha dado mucha luz al caso al afirmar que podría salvarle los pies y una de las manos.

El principal inconveniente es el económico, ya que el precio del proceso es bastante costoso. Para eso, los padres de Carlota han hecho público el caso e incluso han iniciado una campaña por redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. El tiempo es esencial ya que la necrosis podría infectar alguna de sus extremidades.

