El Teatro Cervantes acogerá la 33ª edición del Festival Internacional de Jazz de Málaga

El 33 Festival Internacional de Jazz de Málaga contará con el saxofonista Charles Lloyd y el pianista Kenny Barron, dos leyenda del género con una trayectoria de más de 50 años, que se acercarán a tres maneras distintas de entender el Jazz, de la mano de los trompetistas Charles Tolliver y Nils Petter Molvaer y del batería Antonio Sánchez. El saxofonista malagueño Ernesto Aurignac y la trompetista y vocalista catalana Andrea Motis redondean el cartel del encuentro , que que se celebrará en el Teatro Cervantes del 5 al 11 de noviembre. Málagajazz, el proyecto de ciudad promovido por Mahos, Aehcos y el Ayuntamiento, sumará a las decenas de actuaciones de su ‘Abierto’ las nuevas citas del programa municipal Festival de Jazz… en tu zona, de forma que todos los distritos de la ciudad podrán disfrutar de este tipo de música.

El director-gerente del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar, ha pasado por 'Herrera en COPE MÁS Málaga', y nos ha hablado sobre la 33º edición de este Festival Internacional. Hablando sobre Kenny Barron se refiere a él como “uno de los instrumentistas de piano más técnicos” , y en el caso de Charles Lloyd como “un músico de primerísimo nivel”.

Kenny Barron recibirá el Premio Málagajazz, galardón que el año pasado se llevó Billy Cobham. Pocos músicos pueden presumir de la extraordinaria lucidez y la intuición natural para hallar las fórmulas rítmicas de Kenny Barron, uno de los instrumentistas mejor dotados técnicamente del jazz moderno. En Málaga actuará como solista, lo cual será una ocasión perfecta para apreciar mejor su técnica, su lirismo y su deslumbrante imaginación como improvisador.

Charles Lloyd, Premio ‘Cifu’ 2019, puede vanagloriarse de una carrera irreprochable con discos como 'Love in' (1966), 'Forest flower' (67, un notable éxito comercial) o 'In the Soviet Union' (70). Nacido en Memphis y en 1966 crea un cuarteto con Keith Jarrett o Jack DeJohnette entre otros. En sus discos todo encaja: destreza, sensibilidad, creatividad, pasión y buen gusto. En Málaga lo acompañarán Gerald Clayton al piano, Marvin Sewell a la guitarra, Harish Raghavan al contrabajo y Eric Harland en la batería.