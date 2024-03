La Semana Santa genera un impacto económico de casi 400 millones de euros en Málaga

La Semana Santa es un evento eminentemente religioso, pero su impacto va mucho más allá. Se trata de un acontecimiento de enorme relevancia social, cultural, turística y, por supuesto, económica. Y sobre esto, un dato: la Semana Santa genera en la ciudad un impacto económico de casi 400 millones de euros. Así se desprende del último estudio realizado por la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga bajo el título 'Análisis del perfil e impacto económico de los visitantes de la Semana Santa de Málaga'.





Según este análisis, las procesiones atraen a la ciudad a casi 600.000 personas, según datos recabados a lo largo de la Semana Santa de 2023. La mayoría, el 66 por ciento, son vecinos de la capital y el área metropolitana, mientras que el 34 por ciento son no residentes. Entre ellos -los no residentes- destacan los turistas españoles, que son mayoría (un 66 por ciento), aunque también nos visitan cada vez más extranjeros atraídos por las procesiones (que representan el 34 por ciento de los visitantes no residentes en Málaga).





“INCREMENTO ESPECTACULAR”

El director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la UMA, Benjamín del Alcázar, explica en COPE que lo más “significativo de este estudio [en su tercera edición después de las de 2016 y 2018] es el incremento espectacular que ha tenido la demanda turística que, de alguna forma, es una característica que se viene observando en las grandes ciudades y, de manera muy particular, en Málaga capital, como se observa con ese boom que ha experimentado la ciudad” y la Semana Santa no ha sido una excepción.





Vienen cada vez más turistas atraídos por la Semana Santa y también gastan más, con una media de 242 euros por persona y día. El aumento del gasto medio, según Benjamín del Alcázar, tiene que ver con “el incremento de los costes, especialmente del alojamiento turístico, por ese aumento de la demanda”.

Y es por ello que ese gasto “ha crecido en estos cinco años [desde que se realizó el anterior estudio] de una forma muy significativa”. “Y eso hace que se haya disparado el impacto económico global para el conjunto de la Semana Santa”, añade el director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la UMA.