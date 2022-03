La sanción a la que te expones si presencias un accidente y no actúas: hasta 500 euros

En muchas ocasiones vamos por una carretera convencional, autovía o autopista y desgraciadamente hemos presenciado un accidente o alguna colisión que a posteriori necesita auxilio. Se trata de ayudar, y no en muchos casos sucede, quizá por desconociemiento. Y es por ello que la DGT quiere con su nueva ley que esto no suceda y tengamos, ya como ser humano además, la obligación de auxilar al accidentado.

Continuamos con los consejos en carretera, en previsión de los desplazamientos por #SemanaSanta. En caso de presenciar un accidente, recordad siempre el acrónimo: PAS.

?P: Proteger (Chaleco y señales)

?A: Avisar (112)

?S: Socorrer (No mover/No quitar casco) #SeguridadVial

“El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses”, esto e slo que dice exactamente el Código Penal.

Y es que con los nervios y la confusión del momento, pocas personas saben cómo reaccionar adecuadamente. Pero socorrer en caso de un accidente es un deber: como decimos, en el artículo 195 del Código Penal se establece que quien no socorra a una persona que se halle en peligro, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio o de terceros, será castigado con una pena de una multa de tres a 12 meses. En el caso de que quien cause la lesión no auxilie a la víctima, la pena será de prisión por 6 a 18 meses.

Artículo 195.

2. “En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno”.

3. “Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses”.

Artículo 196.

“El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo precedente en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres años”.

OBLIGADO AL AUXILIO

Y según la nueva Ley de Tráfico, incumplir las normas en materia de auxilio en vías públicas se considera una infracción muy grave y supone 500 euros de sanción. Prestar auxilio a una víctima de accidente de tráfico puede salvarle la vida y aunque creas que no tienes conocimiento, cualquier pequeña acción es mejor que no prestar ayuda.

Ya ha entrado en vigor la reforma de la #LeyTráfico. Llegan #NuevosTiemposNuevasNormas, por una #movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todas las personas. ??‍???????????????????



Consulta todas las novedades en

Y ojo porque hay que tener claro que la omisión del deber de socorro se produce cuando alguien observa que otra persona está ante una situación de peligro y no la auxilia, o no solicita ayuda.