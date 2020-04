El Rey Felipe VI se interesa por la Semana Santa de Málaga

El Rey de España, Felipe VI, ha mostrado su preocupación por la suspensión de la Semana Santa de Málaga. El monarca se puso en contacto con el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, para trasladarle su apoyo a todos los cofrades malagueños. El propio Atencia desvelaba en los micrófonos de COPE Málaga como se produjo la conversación con el rey: “Hace unos días desde la Casa Real me advirtieron que el rey tenía inquietud de saber como íbamos a afrontar esta Semana Santa a nivel espiritual. Me ha llamado a las 17:30 por espacio de 25 minutos hemos estado conversando sobre nuestra Semana Santa y las consecuencias de la suspensión de las procesiones. El tiempo se me ha pasado volando, podía haber hablado con él toda la tarde”.

Durante el diálgo que han mantenido el monarca ha mostrado mucha cercanía y su conocimiento sobre la Semana Santa de Málaga: “Es muy conocedor de la Semana Santa de Málaga. Me ha recordado que presenció nuestra Semana Santa en el año 1996. Sabe que la Agrupación de Cofradías agrupa a las 41 hermandades y que el año que viene cumplimos el centenario. Felipe VI le profesa un gran cariño a nuestra Semana Santa. Me ha hecho sentir cómodo, el rey tiene gran capacidad de diálogo”, explica Pablo Atencia.

El Rey Felipe VI muestra su interés, solidaridad y apoyo a los cofrades malagueños ante la suspensión de las procesiones de S. Santa. Ha mantenido esta tarde una conversación telefónica, con el pte. de la Agrupación de #CofradiasMLG #Malaga, Pablo Atencia.https://t.co/OPwh0np5Sf — Agrupación de Cofradías (@cofradiasmalaga) April 8, 2020

En la conversación: “Tenía mucho interés en saber como había encajado el golpe emocionalmente los cofrades malagueños. Él es creyente y es consciente el impacto emocional que sufrimos, pero le he explicado que dentro de los que está pasando a nivel global tiene relevancia pero que el año que viene disfrutaremos doblemente” comenta Atencia.

El año que viene, la Agrupacion cumplirá su primer centenerio y aprovechando esta conversación, Atencia le ha invitado a estar presente en los actos que se organicen: “Le he pedido que venga el año que viene y que nos acompañe en alguno de los actos de nuestro centenario, sería un honor que estuviera presente. La agenda no depende de él pero me ha transmitido que iba a mostrar especial interés y que solicitáramos formalmente su presencia. Si está en su mano hará por venir”.

Atencia también desvela que han hablado sobre como está afectando el coronavirus a Málaga: “Hemos cambiado impresiones del COVID 19 y hemos comentado que el imacto aquí es inferior que en Madrid y me ha mostrado su preocupación. Están tomando todas las medidas que están en su mano para paliar esta crisis y nosotros nos hemos puesto a su disposición. Es un monarca cercano y preocupado por los asuntos cotidianos”.

