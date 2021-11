La respuesta de Pérez Reverte a un político independentista: “Escuchen a este…”

Lamentablemente hay personas que buscan cualquier excusa para llegar al enfrentamiento y desafortunadamente en Cataluña cualquier hecho, por instrascendente que pueda parecer, es llevado al extremo.

Encontronazos por el uso de la bandera se viven a diario, que si la bandera española debe presidir los edificios instucionales, que si debe ser la bandera catalana o el caso más extremo la bandera independentista de la "estelada".

Al uso de la bandera también hay que unir las polémicas que se generan por el idioma que debe imperar en Cataluña. El catalán es lengua oficial en España al igual que el castellano y aunque en la mayoría de las ocasiones se combinan con total normalidad y sin incidencias, hay personas en Cataluña que se afanan en despreciar el uso del castellano.

El último caso lo protagoniza el empresario, político y periodista, Santiago Espot, reconocido independentista y presidente ejecutivo de Catalunya Acció. El político que ya ha protagonizado otras acciones polémicas relataba en un vídeo, colgado en su cuenta de twitter, lo que había presenciado en el interior de una cafetería.

"Catalans, trieu el que voleu ser a casa vostra: o amos o esclaus" pic.twitter.com/LTsxjqCrbj — Santiago Espot (@santiagoespot) November 10, 2021





POLÉMICO VÍDEO

Como se pueden imaginar el vídeo, de una duración de 33 segundos, está completamente grabado en lengua catalana y Espot se dirige a la cámara con rostro indignado y contando lo sucedido: " Nueve de la mañana, centro de la ciudad de Barcelona. Estamos delante de un horno. Se acaba de producir hace unos minutos la siguiente escena: entra una señora y pide un café con leche y bocadillo de queso. La respuesta de la dependienta ha sido, en un tono entre arrogante y menosprecio: ¿Cómo? La respuesta de la señora ha sido (en este momento habla en castellano): Un café con leche y un bocadillo de estos de queso. Es la descripción de la actitud del esclavo. Catalanes, elegid lo que queráis ser en vuestra casa, o señores o esclavos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Estas declaraciones han corrido como la pólvora por las redes y el vídeo ya alcanza casi las 300 mil reproducciones. Con tanta repercusión generada, como es de imaginar, se cuentan por miles los retweets, los me gusta y como las respuestas tanto a favor como en contra de lo dicho por Santiago Espot.

Entre las múltiples respuestas encontramos la del escritor y periodista, Arturo Pérez Reverte. El autor del "Capitán Alatriste" no se ha cortado a la hora de mostrar su indiganción con el vídeo del político independentista: "Escuchen atentamente a este gilipollas", relata en un escueto tweet, dejando claro su postura ante este tema tan sensible.Hay que resaltar que Arturo Pérez Reverte es una voz más que autorizada para hablar de temas lingüisticos en España ya que es Académico de la Real Academia de la Lengua Española

Escuchen atentamente a este gilipollas. https://t.co/Gzj4RTRRP7 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) November 10, 2021





OTRAS POLÉMICAS LINGÜISTAS DE ESPOT

La polémica generada por Santiago Espot no ha sido la única que ha protagonizado con el uso del castellano en Cataluña. Ya en 2010 presumió de haber presentado tres mil denuncias anónimas a comerciantes catalanes que no rotulaban sus negocios en catalán y anteriormente, en los años 90 promovió una campaña para que los comercios catalanes no pagaran a Hacienda.

Espot en 2019 denunció a un trabajador de El Corte Inglés de Plaza de Cataluña por no haberle atendido en catalán y que en su lugar le había hablado en castellano

Ara a @elcorteingles de Pça. Catalunya en departament de "Solucions i serveis de telefonia" d 7a planta, la persona que atén al públic em diu que "en castellano que acabo de llegar a Barcelona".

La meva resposta és ell està per resoldre els meus problemes i no jo els seus. — Santiago Espot (@santiagoespot) December 9, 2019





Minutos más tarde, Espot daba a conocer que había solicitado la hoja de reclamaciones porque: "Es necesario cumplir con la ley de consumo y la de normalización lingüística del Parlamento de Cataluña".

Acabo de presentar reclamació ara mateix (Atenció al client) @elcorteinglesac

Cal complir amb la llei de consum i la de normalització lingüística de @parlamentcat . En cas contrari cal sancionar a @elcorteingles . https://t.co/0VJ3nVfDBa — Santiago Espot (@santiagoespot) December 9, 2019





Seguramente, esta polémica generada por el uso del castellano en Cataluña, no será la última.

También te puede interesar:

Estas son las ciudades de España con mejor agua del grifo: Madrid no está en el top-3

MasterChef Celebrity | Lo que cobran los concursantes: "Sueldazos"