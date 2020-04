Recomendaciones para dormir a pierna suelta en tiempos de confinamiento

Resulta paradójico, pero es cierto. Se supone que desde quevivimos confinado en nuestros hogares por culpa de la pandemia que ha generado el coronavirus, deberíamos tener más tiempo para dedicarlo al descanso y recuperar horas de sueño que durante nuestra rutina habitual no podemos realizar. Ahora no hay que correr para llevar a los niños al colegio ni para recogerlos, no hay que acudir a ninguna actividad en el exterior, si tenemos que salir las carreteras presentan un tráfico más fluido y no hay retenciones... en definitiva nuestro estrés ha bajado considerablemente.

Sin embargo, muchas personas duermen mucho peor que antes: "El estrés que llevamos a nuestras espaldas con esta situación de confinamiento en el hogar puede afectarnos también a la hora de conciliar el sueño y mantener un descanso nocturno de calidad", explica el doctor José Antonio Trujillo, lo podemos leer en la web dietagreco.com. La privación del sueño es un gran problema de las sociedades modernas y en muchos casos se asocia con enfermedades como la diabetes tipo 2, dolencias cardiacas, obesidad y depresión. Para empezar debemos tener en cuenta que el insomnio es la falta de sueño reparador, se manifiesta con dificultad para conciliarlo, despertarse temprano y la aparición de un sueño intermitente porque los sistemas de estrés están activados. En estos casos, si pasados 30 minutos no se consigue dormir, es mejor levantarse de la cama y leer o ver la televisión sin contenidos excitantes.

CONSEJOS PARA RECUPERAR EL SUEÑO

Para poner remedio a esta situación, el doctor Trujillo nos recomienda una serie de pautas para que nuestra calidad de sueño no se resienta e incluso mejore.

Hay que establecer rutinas que se conviertan finalmente en hábitos, que sean muy parecidos a los que teníamos previamente a la cuarentena

No hay que permanecer todo el día en pijama, hay que cambiarse de ropa, como si fuéramos a salir a la calle, y mantener nuestros hábitos de higiene

Hay que procurar levantarse y acostarse todos los días a una hora parecida

Debemos intentar recibir luz solar durante las horas del día dentro de nuestras actividades, hay que evitar la oscuridad permanente

No podemos cambiar bruscamente nuestras rutinas de vida porque el cerebro lo interpreta como si estuviéramos viviendo un “jet lag” tras un largo viaje en avión

Si nos levantamos más tarde porque nos fuimos a la cama de madrugada, comemos cuando tenemos apetito y estamos con pijama todo el día, tiene lugar lo que se conoce como cronodiscrupción y el cerebro no entiende cuando es de noche y cuando es de día

Es bueno hacer ejercicio diariamente pero siempre que no sea muy tarde, mejor con luz solar.

No es bueno cenar tarde. Sería importante evitar durante la tarde bebidas con cafeína, alcohol y el tabaco, que, además de perjudicar la salud, afectan negativamente al sueño. Tampoco ingerir líquidos en exceso al final de la tarde ni acostarse hasta que hayan pasado dos horas desde la cena.

Tras la cena es recomendable dejar los móviles y las pantallas individuales para no tener muchos estímulos visuales intensos. Su luz azulada, con una longitud de onda muy similar a la luz natural, confunde al reloj biológico e impide que se segregue melatonina, la hormona reguladora del sueño.

Con estas sencillas pautas seguro que recuperamos nuestra calidad de sueño.

