El recado de la concejala de Ciudadanos en Málaga a su excompañero Juan Cassá para refrescarle la memoria

Sigue el terremoto político en Málaga. Y nos hacemos esta pregunta: ¿Habrá moción de censura en el Ayuntamiento de Málaga contra Francisco de la Torre o no la habrá? Eso está por ver y hay opiniones de todo tipo. La posibilidad está sobre la mesa porque Juan Cassá se ha dado de baja de Ciudadanos y se pasa al grupo de no adscritos (dejando en minoría al equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos en el ayuntamiento).

Así que hoy la única concejala de Ciudadanos en el ayuntamiento es Noelia Losada. Ha estado en COPE MÁS Málaga y comentaba al respecto que, “puedes sentir que Ciudadanos ya no representa lo que tu sientes, pero nosotros fuimos elegidos por los ciudadanos, por un programa político, nos comprometimos con un partido y votaron una lista cerrada. Yo opino que los ciudadanos votan a partidos y no personas, y si ya no comulgas con ese ideario, abandonas el partido, como hizo Juan, pero dejando el acta”, apuntaba Losada.

CASSÁ NO LE HA LLAMADO

Dice Noelia Losada que Juan Cassá no se ha puesto en contacto con ella para informarle de su decisión. Y ella le recuerda eso, que firmó una Carta Ética que dice que hay que entregar el acta si se abandona el partido, y que Cassá ha presumido mucho de esa ética, “una exigencia más alta que la que tienen otros partidos, tenemos ese compromiso ético y estamos orgullosos de firmarlo. Yo creo que es lo que se establece y a lo que nos hemos comprometido. Juan, hizo alusión a ese compromiso ético en muchas ocasiones”, señala.

Ahora se abre la puerta a una moción de censura porque PP y Ciudadanos suman quince concejales, igual que PSOE y Adelante Málaga. Y el concejal que hace 16 en uno u otro lado es Juan Cassá, “a nadie se le puede pasar por la cabeza una moción de censura, y todos los grupos municipales tenemos que estar centrados en trabajar. En acabar esta crisis sanitaria y se minimice en los malagueños la crisis económica. No me cabe en la cabeza que alguien esté en eso, no me lo creo”, sentencia.

Después de lo ocurrido, ¿ha llamado Noelia Losada al alcalde, a Francisco de la Torre? Dice que no por este motivo, “se que me cogería el teléfono. Quiero que el alcalde descanse. Llamándole es que nada cambia. Me parece que sería en meterlo en una dinámica que no le conviene ahora mismo”, subraya.

NO A LA MOCIÓN DE CENSURA

Ha habido más reacciones al asunto de Cassá en el ámbito municipal. Por ejemplo, desde Adelante Málaga respetan la decisión y aseguran que no es el momento de hablar de moción de censura, sino de buscar amplios acuerdos para gobernar la ciudad apoyándose en la nueva posición del exedil de Ciudadanos.

Eduardo Zorrilla es el portavoz municipal de Adelante Málaga que contaba en COPE Málaga que, “confiamos en que en su nueva posición, el señor Cassá colabore una ciudad mas justa y democrática. La consecuencia es la pérdida de la mayoría del PP en Ayuntamiento de Málaga y que no solo por esta situación aritmética, si no sobre todo por la crisis sanitaria y social que vivimos. Que el alcalde busque amplios acuerdos y consensos para afrontar esta situación tan difícil", subraya.

SILENCIO EN EL PSOE

Hemos tratado de escuchar también la voz del portavoz del Grupo Municipal Socialista, pero dicen desde el grupo que no, que están “concentrados exclusivamente en la tarea de aportar soluciones y atender las demandas ciudadanas” de la crisis del coronavirus. Y que ahora no valoran cuestiones sobre el funcionamiento interno de otros grupos”, apuntan.

