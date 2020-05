Gonzalo Sichar: “Cassá solo actúa por instintos egoístas y tendrá atado algo que lo beneficie económicamente”

El exportavoz de Ciudadanos en la Diputación y exconcejal de este partido en el Ayuntamiento de Málaga, Gonzalo Sichar, asegura que la decisión de Juan Cassá de abandonar Ciudadanos y pasarse al grupo de no adscritos responde claramente a su intención de unirse a PSOE y Adelante Málaga para llevar a cabo una moción de censura que arrebate el gobierno a Francisco de la Torre.

Cuando abandonó sus responsabilidades políticas en marzo de 2019, Gonzalo Sichar dejó clara su opinión sobre el hasta entonces compañero en Ciudadanos, Juan Cassá. Ahora, y tras la decisión de Cassá de abandonar el partido y pasarse al grupo de no adscritos, Sichar ha reafirmado a través de Twitter su parecer sobre el que fuera su compañero.

Yo me fui de @CiudadanosCs porque me parecía que ya no era un partido regenerador. Y entregué mis actas.

Hoy un pordiosero de la política lo abandona sin entregar sus actas. Os pregunto a los que tanto le peloteabais: ¿Quién es el malo de la película? — Gonzalo Sichar (@gonzalosicharm) May 4, 2020

Durante una entrevista concedida a COPE Málaga, Sichar afirma que no le sorprende la decisión de Cassá y ha desvelado que, en mayo de 2019, antes de que se constituyera en Gobierno municipal, el portavoz de PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez ya le preguntó a él si Cassá sería capaz de desobedecer a su partido, “me acuerdo que me preguntó Daniel Pérez, que creía que haría Juan Cassá, ya en ese momento iba a desobedecer al partido, se le notaban unas ansias tremendas de que Juan Cassá desobediese al partido y le diera la alcaldía a Daniel Pérez. Yo le pregunté que si estaba dispuesto a ponerse en manos de una persona que para hacer eso debe traicionar su partidos... y no me contestó”, apunta.

La posibilidad real de que Cassá pudiera por aquel entonces abandonar su partido y dar la alcaldía al PSOE generó unas tensiones que, según Sichar, Ciudadanos tuvo que rebajar, “se buscó una salida para evitar que Cassá le diera una alcaldía al PSOE, y una salida fue meterle en Diputación con un extra de más de 10 mil euros al año”, subrayó.

INTERESES ECONÓMICOS

El ex de Ciudadanos asegura que esta maniobra de Juan Cassá, de su excompañero de partido, está motivada exclusivamente por intereses económicos, “esta artimaña debe estar muy atada, Juan actúa con instintos egoístas, es imposible que no haya atado algo que le beneficie económicamente”, lamenta Sichar.

En todo caso, Gonzalo Sichar cree que Juan Cassá lo tiene hecho con el PSOE y que la única manera de que no prosperase la moción de censura es la negativa, por responsabilidad política, del portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, “que el PSOE guarde silencio ya me parece algo bastante preocupante. Juan es tan torpe que igual no se ha asegurado el voto del IU y Podemos y solamente ha pactado con el PSOE. Me queda la confianza de la integridad de Eduarzo Zorrilla”, sentenció en COPE Málaga.

