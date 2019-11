¿Qué fuente de fibra alimentaria deberías llevarte a una isla desierta?

Sabemos que está en la fruta y que debemos tomarla, pero ¿qué es realmente la fibra? En ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’ (97.1 FM, 882 AM y cope.es/malaga) le hemos hecho la pregunta a la doctora en Nutrición, y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, Julia Wärnberg. “Si estoy en una isla desierta comeré raíces y frutas, pero sin duda me llevaría pan integral porque es una magnífica fuente de fibra” afirma Wärnberg.

La fibra es un componente que encontramos en fruta, verdura, legumbres y cereales integrales. Es importantísimo tomar al día una media de entre 25 y 30 gramos de fibra pura, y eso lo conseguimos con una dieta variada y mediterránea.

LOS HUMANOS NO LA DIGERIMOS

Entre las curiosidades que nos ha descubierto Julia Wärnberg llama la atención que la fibra sale del estómago ‘sin pena ni gloria’. “Es un componente que realmente no digerimos en el estómago y no forma parte de la grasa, proteína o carbohidratos de los que hablamos cuando nos referimos al contenido de los alimentos. Realmente nosotros, como humanos, no digerimos la fibra; quienes sí la digieran son los microorganismos que tenemos en el intestino. Ahí es donde aportan una valiosa parte que garantiza la salud intestinal’ explica la doctora en Nutrición.

TIPOS DE FIBRA

Existen dos tipos de fibra: la soluble y la insoluble. “La fibra soluble es la que no vemos, pero se diluye en agua. Y la insoluble, es la que resulta de la corteza de las frutas y verduras. Cada una tiene su función, las dos son buenas’ afirma la experta.

Los beneficios son diferentes. La soluble nos ayuda a controlar los niveles de glucosa o grasa en la sangre y la fibra insoluble genera un efecto saciante que nos ayuda a ingerir menos calorías. Es decir, la fibra es el elemento perfecto para el control del peso. Y, por supuesto, es la mejor forma de prevenir el estreñimiento y los problemas de colon.

EXCESO DE FIBRA

Al preguntarle a la doctora en Nutrición sobre posibles problemas por comer demasiados productos con fibra, ha sido tajante. ‘Pocas veces encontramos personas que coman demasiada fibra, ese no es un problema real, porque no se suele dar’.

CUÁNTOS GRAMOS AL DÍA

Si alguna vez te has preguntado cuántos gramos de fibra debes ingerir al día, la respuesta es sencilla y compleja al mismo tiempo. La teoría dice que entre 25 y 30 gramos pero, como es bastante complicado de ‘cuantificar’, los expertos prefieren hablar de cinco piezas de fruta o verdura y de comer legumbres con frecuencia. “Si tomamos tres platos de legumbre a la semana tenemos el aporte perfecto” asegura Wärnberg.