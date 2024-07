¿Puedo usar la crema solar que abrí el verano pasado? Claves para no quemarse este año

La foto protección en el cuidado de la piel es fundamental durante todo el año, pero en esta época que llega tan calurosa, nos exponemos más a las radiaciones solares. Hay que tener en cuenta las zonas más expuestas como pueden ser cara, escote o manos y en los días de playa o piscina necesitarás una protección mucho más completa.

Todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué debo hacer con el protector solar del año pasado… e incluso de varios años atrás? Para conocer la respuesta, Maite Fernández, farmacéutica y experta en dermofarmacia en la farmacia Eloisa Molina, nos indica la manera para poder protegernos este verano.









CADUCIDAD DE LA CREMA SOLAR

El protector solar que comenzamos a usar el verano pasado puede dejar de ser efectivo por dos motivos. El primero es que en el envase se indica la fecha de caducidad, en este caso no hay que dudar ante su posible uso, ya no podríamos utilizar ese producto. La otra posibilidad es que, en lugar de encontrar una fecha de vencimiento podríamos encontrar otra manera de indicar la caducidad del protector, “hay un símbolo en la parte de atrás del envase que parece tarro abierto con un número en su interior que nos indica los meses que el producto se mantiene estable desde que se abre”, explica la experta en dermofarmacia. El número va acompañado de una “M”, la letra simboliza la palabra “meses”.

Pongámonos en situación, si abrimos la foto protector en junio y en el envase te marca “12M”, lo podríamos usar doce meses. Por lo que, en junio del año siguiente, habría que desecharlo. Este símbolo marca que el producto ha perdido eficacia, es decir, la protección que ofrece a partir de ese momento será muy inferior a la que se promete en un inicio. Esta cuestión no debería ser un problema, según Maite Fernández: “si un protector te dura un año entero no sé yo si se ha utilizado muy bien”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

SPF Y PROPIEDADES CON EL PASO DEL TIEMPO

Una vez ha pasado la fecha de caducidad de la crema pierde eficacia. Pero, ¿cuáles son esos efectos que se perderían? Por un lado, tenemos el factor de protección, que aparece indicado en el producto con las siglas SPF. Para entender estas siglas, Maite explica lo siguiente, “se supone que, si uno tarda 10 minutos en quemarse, por su foto tipo, lo que hace el SPF es aumentar ese tiempo antes de que aparezca esa rojez o eritema. En este caso si el SPF es de 50, pues podría estar 500 min sin quemarse”.









Por otro lado, en caso de ser un protector solar, waterproof o water resistant perderían esta función. Estos términos en inglés quieren decir que el producto que estemos usando no se iría, en un principio, con el agua. La experta en dermofarmacia explica que no todo es tan sencillo como se indica en el envase, “Hay que tener en cuenta que no estamos todo ese rato metidos en agua y que probablemente rocemos la piel o nos sequemos, por lo que eso también influye en que el producto se desprenda y, por tanto, ya no dure tanto tiempo. Por ello se aconseja que después de cada baño o mínimo, cada hora, hora y media se reaplique”.

Aunque a priori podamos pensar que waterproof y water resistant son lo mismo, realmente no lo son. Los waterproof (también aparece en el envase como very water resistant) son aquellos que te permiten un baño de hasta 80 minutos sin que el protector solar se vea afectado por el agua, mientras que water resistant es aquel que te permite hasta 40 minutos.