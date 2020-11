El presidente de la Junta de Andalucía confirma que habrá "limitaciones" en Navidad

Los datos sobre la evolución de la pandemia en Málaga y en el resto de provincias andaluzas se van a poner sobre la mesa este domingo, 22 de noviembre, en una reunión al máximo nivel, liderada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y los expertos que asesoran al gobierno regional en la crisis del coronavirus.

�� El presidente @JuanMa_Moreno inaugura la segunda planta de Pediatría del Materno Infantil del @HRegionalMalaga y destaca el esfuerzo extraordinario por mejorar las infraestructuras sanitarias al tiempo que se lucha contra la pandemia #COVIDー19. ➡ https://t.co/6K5OFYubuE ✅ pic.twitter.com/izrTEPl0gd — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) November 20, 2020

Será el domingo cuando se decida si las restricciones se mantienen igual o se endurecen. Hablamos, hay que recordar, del toque de queda de diez de la noche a siete de la mañana, del cierre de toda la actividad no esencial a las seis de la tarde y del cierre perimetral de todos los municipos andaluces, no poder salir del municipio de residencia si no hay una causa justificada. Hoy en Málaga, el presidente de la Junta ha dicho que, de momento, cree complicado que se puedan abrir los municipios y ha reconocido que le gustaría que de cara a la Navidad hubiera, "la movilidad por toda Andalucía, horarios comerciales lo más amplios posibles y las reuniones lo más amplias posibles", pero prefiere "no crear expectativas" porque "el virus no sabemos cómo se va a comportar" hasta entonces, apunta.

NO SE DOBLEGA LA CURVA

En este sentido, el jefe del Ejecutivo andaluz ha asegurado que el objetivo de la Junta es que las Navidades sean "lo más normalizadas posibles" pero ha advertido de que "desgraciadamente no serán como las del año pasado" porque, aunque se ha conseguido "controlar el crecimiento" de casos Covid-19 con las restricciones vigentes, "no está doblegada la curva y nos queda mucho por hacer".

Lo que se decida este domingo afectará al puente de la Constitución y la Inmaculada, porque las medidas que se aprueben la semana que viene estarán en vigor dos semanas. A partir de ahí, ¿qué va a pasar en Navidad? Dice Juanma Moreno que es pronto para decirlo porque el virus es tan cambiante que de un día a otro puede haber un repunte inesperado, "me gustaría que las pudiéramos disfrutar en las mejores condiciones posibles", dentro de una pandemia, es decir, "recuperar la movilidad entre provincias y comarcas, visitar a familiares y amigos y poder tener unas navidades, entre comillas, lo más normalizada posible".

ESFUERZO DE TODOS

"Ese es nuestro objetivo y gran parte del esfuerzo que estamos haciendo ahora es para intentar llegar a esas fechas tan señaladas desde el punto de vista familiar, social y económico en las mejores condiciones posibles", pero ha adelantado que "no van a ser ni mucho menos como las del año pasado", apunta. En cualquier caso, ya advierte el presidente: aún no se puede concretar cuáles serán, pero habrá limitaciones, "lo razonable es que la movilidad sea limitada" pero de aquí al domingo se valorará y tomarán decisiones. No obstante, ha dejado claro que "no parece razonable, con las cifras que estamos manejando, que hablemos movilidad amplia", aunque se verá si hay mejoras "importantes" en alguna zona para permitirla. "Hay que verlo de manera detenida, con rigor y pensando en lo mejor para los andaluces", ha sostenido.

NAVIDAD DIFERENTE

Así que, lo que está claro, es que vamos a vivir unas Navidades muy distintas, "van a ser unas navidades especiales" y, a partir de ahí, "vamos a intentar recuperar toda la movilidad y espacio posible", dijo. Moreno además subrayó que, "desgraciadamente las navidades de 2020 no será como las de 2019", ha vuelto a dejar claro.

