Los economistas alertan de que la situación del turismo en Málaga es de precolapso

Málaga es una de las provincias de nuestro país y de Europa, que más está sufriendo las consecuencias económicas derivadas del coronavirus. El principal motivo es la dependencia del turismo, un sector que ha experimentado un desplome del 65 por ciento, una situación que desde el Colegio de Economistas de Málaga califican de precolapso. Es una de las conclusiones que se desprenden de su Barómetro correspondiente tercer trimestre del año.

EFECTO COVID-19

Las previsiones que manejaban los economistas a principios de 2020, eran de un crecimiento en Málaga de, entre un uno y medio y un dos por ciento, algo que la pandemia se ha encargado de distorsionar hasta tal punto que la previsiones han pasado a ser negativas; la economía caerá entre un doce y medio y un quince por ciento en 2020“nadie se esperaba esta pandemia y tampoco que los efectos fueran como estos y tampoco que las medidas no fueran eficientes y que el funcionamiento de la economía española esté al borde del colapso. Salvo que para 2021 no tengamos unas medidas más eficientes o una vacuna y sea como siempre la ciencia nos saque las castañas del fuego, de momento no vemos evolución”, asegura, Juan Carlos Robles, decano del Colegio de Economistas de Málaga.

DESPLOME DEL TURISMO

Como decíamos, el sector turístico es que el se lleva la peor parte de las consecuencias económicas que está generando la pandemia“un sector que depende mucho de los desplazamientos, del contacto humano y de la presencia física. Al igual que en la crisis de 2008 el turismo funcionó muy bien y apenas sufrió, incluso creció, porque esa crisis esra de naturaleza era financiera, en esta sí está sufriendo debido a que se trata de una crisis sanitaria. Hasta que no haya seguridad en este sentido, el sector turístico no se va a recuperar”, señala Robles.

OTROS SECTORES

Afortunadamente, y según destaca el decano de los economistas, desde hace unos años se apostó por una diversificación en otros sectores que ahora empieza a dar sus frutos y están mostrando una importante robustez ante los efectos del coronavirus “veníamos detectando que este monocultivo del turismo, esa estructura del modelo productivo, se estaba transformando de manera que ya no era solo dependiente del turismo y del sector inmobiliario, sino que hay otros como el tecnológico o el sector agrícola que están empezando a funcionar mejor y se está notando con el aumento de la capacidad de producción y el crecimiento de las exportaciones”, asegura el decano del Colegio de Economistas de Málaga, Juan Carlos Robles.

