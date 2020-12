¿Por qué hay ocho limones gigantes en el Paseo del Parque de Málaga? Esa será la pregunta que muchos malagueños se hagan a partir de este viernes 18 de diciembre cuando visiten el Paseo del Parque de Málaga, que es el escenario elegido para albergar una novedosa galería de arte urbano que recorre Europa para divulgar las bondades del limón. Desde este viernes 18 de diciembre y hasta el 1 de enero, ocho limones de dos metros de altura inundarán de color el Paseo del Parque con la exposición itinerante 'The Lemon Art Exhibition Tour'.

OCHO LIMONES GIGANTES

Ocho limones gigantes van a llenar de color y sabor el Paseo del Parque. Los limones, que han sido diseñados por destacados artistas plásticos del Grupo pro Arte y Cultura, tienen dos metros de altura y pesan 330 kilos. “Es un proyecto para dar a conocer a todo el Mundo que los mejores limones son los que se producen en la cuenca del Mediterráneo. Hemos diseñado unos limones apetecibles que van a enamorar a los europeos”, afirma Spínola, autora de uno de los limones.

La exposición ha sido todo un éxito a su paso por Madrid y ahora el turno le toca a Málaga, una de las zonas productoras de limón más destacadas de Europa. “A través de esta exposición cultural tan visual queremos transmitir que el limón producido bajo el modelo europeo es el de mayor calidad, frescura, sostenibilidad y seguridad alimentaria”, aseguran desde AILIMPO, organización coordinadora de la campaña 'Welcome to the Lemon Age' en la que se enmarca esta acción.

DISEÑOS TEMATIZADOS

Bajo la coordinación de la pintora y fundadora del Grupo pro Arte y Cultura, Mayte Spínola; ocho artistas europeos han creado estos diseños tematizados a través de la visión personal que cada uno de ellos tiene del limón. Las estructuras con forma de limón son de chapa recubierta de capas de resina y fibra de vidrio que se sostiene sobre una estructura cuadrada.

La muestra, que ya ha pasado por la capital de España, llega ahora a la Costa del Sol y ofrece una oportunidad única durante estas fechas navideñas para que los niños, jóvenes y mayores malagueños puedan hacerse selfis con estos coloridos y creativos limones gigantes que podrán encontrar en el lateral sur del Paseo del Parque (junto a la plaza de la Marina) y cuyas localizaciones exactas se pueden ver en la web thelemonage.eu.

La muestra viajará posteriormente a Valencia, París, Berlín y Sitges. De esta forma, los limones saltan del árbol a la calle para reivindicar sus cualidades y visibilizar el esfuerzo de los más de 20.000 personas que trabajan a diario en este sector para que cada limón producido bajo el exigente modelo europeo llegue con la máxima calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad a los hogares de los europeos.