El Belén viviente Diocesano se adapta a los nuevos tiempos y será virtual

A pesar de la situación sanitaria que estamos viviendo por culpa de la pandemia generada por el coronavirus, esta circunstacia no va suponer ningún impedimento para que podamos ver el tradicional Belén viviente Diocesano. Aunque en esta edición de 2020 lo tendremos que hacer de manera virtual y no in situ como es ya tradición. Y es que las costumbres de estas navidades también se adaptan a los nuevo tiempos.

TODO PREPARADO

El ya tradicional Belén Diocesano que acoge desde hace 5 años la Casa Diocesana volverá a representarse este 2020, aunque de forma virtual debido a la situación excepcional en la que se celebra esta Navidad. Desde casadiocesanamalaga.com, los malagueños podrán hacer una visita virtual a las distintas escenas del nacimiento del niño Dios como si estuvieran realmente en las instalaciones de la Casa Diocesana transformada en la aldea de Belén como cada Navidad. Alrededor de 50 alumnos del colegio diocesano Padre Jacobo serán los encargados de representar los momentos más importantes de los relatos evangélicos sobre el nacimiento de Jesús. Además, dos pastorales participarán en el apartado musical. Un año más al frente de la organización del Belén viviente está Miguel Cristobal "Micri": "Estábamos deseando que el Belén llegase a todas las casas. Hemos tirado de nuevas tecnologías y creo que hemos creado una edición preciosa. Creemos que va a gustar. Esta organización ha causado mucha expectación. Hemos limitado la presencia de alumnos de 200 lo hemos reducido a 50 por las circunstancias especiales que estamos viviendo", comentaba en el programa Buenas Tardes Málaga en COPE Málaga.

Más de 50 alumnos participan en la recreación

HORARIOS DE VISITAS VIRTUALES

Este Belén Viviente Virtual contará con varias versiones, dependiendo del público que acceda a verlo. La primera versión está especialmente dedicada a los alumnos de la Fundación Victoria. Esta primera representación estará disponible en la home de Casa Diocesana el miércoles 16 de diciembre. La segunda versión se ha diseñado para los alumnos del resto de colegios que deseen participar y se podrá ver el viernes 18 de diciembre. Finalmente, el sábado 19 de diciembre se llevará a cabo la gran cuenta atrás hacia el estreno del Belén Viviente Diocesano a las 10.00 horas. Desde ese momento, estará abierto a todos los malagueños que lo deseen. Esta versión final contará con un mensaje especial del Sr. Obispo de la Diócesis, Mons. Jesús Catalá, y estará disponible a lo largo de todo el tiempo navideño.

ACCIONES SOCIALES

Esta iniciativa de los colegios diocesanos para hacer partícipe a toda Málaga de la alegría del misterio de la Navidad quiere tener en cuenta especialmente a los más desfavorecidos de nuestra sociedad. Por eso, en colaboración con el Consejo de Recursos Sociales de la Fundación Victoria se llevarán a cabo diversas actividades de acción social paralelas. Este año, el mensaje de la Buena Nueva llegará a todos los rincones de la Diócesis de Málaga visitando incluso los hogares de quienes no pueden salir de casa o desplazarse entre ciudades.

El Belén Diocesano cuenta con el patrocinio de Grupo ORP, Famadesa y La Estepeña.

