El popular tiktoker Cocituber pone firme a un restaurante del centro de Málaga

“Es increíble, Málaga se pone en el número uno, el bar peor valorado de España. Estaba llenísimo. Una vergüenza”. Así empieza en su enunciado en Tik Tok, al que lo siguen cerca de medio millón de seguidores, además en su cuenta de Instagram le siguen otro medio millón. Hablamos de un influencer del paladar al que lo siguen un millón de seguidores. Cocituber (alias de Alfonso Ortega, Ávila, 41 años) se hizo conocido en redes sociales hablando de comida, pero de comida de barrio. Tiene varios restaurantes en Madrid y es lógico que en ellos esté como plato estrella el torrezno, la oreja a la plancha o las patatas bravas. No hace ascos a nada. Es un crítico de la comida muy grande.

Subir solo una storie a Instagram y es llenar el cupo de reservas de su restaurante para un mes y medio. Ese es el día a día de Cocituber, el influencer gastronómico que va descubriendo los bares de barrio con las tapas y raciones más grandes de Madrid y ahora del resto del país. En Málaga encontró algo que jamás había visto, aunque como en algún vídeo suyo, por ejemplo de Instagram, son muchos restaurantes los que hacen la trampa del "precocinado".

Y ahí llegó a Málaga. Paró en un bar del centro y ciertamente, tal y como se ve en el vídeo, la comida es precocinada, recalentada y deja mucho que desear. Luego están los precios. Una botella de agua 3,95 euros y así hasta una serie de “tapitas” que Cocituber desgranada en el vídeo. “Hay locales que usan "casero" pero sirven productos precocinados”, apunta.

En este vídeo, la gente, principalmente malagueños opinan, y ciertamente confirman sobre las prácticas que hacen algunos restaurantes de la zona centro, no todos, ya que en la mayoría la atención y la comida es de calidad, “pueden servir basura a precio de jabugo, que como mañana vendrán otros guiris...”, apunta un tuitero anónimo.

Hay muchos internautas que responden a este vídeo, "Casi 4 € por un café con leche, madre mía, como si estuviera en Italia en Roma a lado de Coliseum", señalan en tono jocoso. Se comenta en las propias redes que Cocituber, tras pagar los finiquitos de todo el personal de sus restaurantes, Cocituber ha adelantado que su próximo proyecto será cerrar definitivamente los bares para comprar una furgoneta y así poder recorrer España “sacando material”.