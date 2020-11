El polémico curso de la televisión italiana a las mujeres para actuar de manera sexy en el supermercado

Desde hace ya varios días, la televisión pública italiana está dando mucho que hablar debido a un polémico vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales y que ha provocado mucho revuelo. En dicho vídeo se puede ver cómo sugieren a las mujeres comportarse de una manera seductora a la hora de hacer la compra. Lo que viene siendo una especie de tutorial que se emitió en Rai 2, la segunda cadena pública del país transalpino.

Todo ocurrió en el programa 'Detto Fatto' que presenta Bianca Guaccero en Rai 2. El vídeo, que ha recibido muchas críticas, lo protagoniza una bailarina de 'pole dance' llamada Emily Angelillo y en él se enseña a que las mujeres estén sexys mientras hacen la compra. Uno de los consejos destaca la manera de andar por el supermercado. “Con la ayuda del carrito camino con la rodilla rígida y doy vueltas por los pasillos del supermercado, que en definitiva se convierten en mi escenario”, comenta

Además, como se puede observar en el vídeo, se muestra cómo deben cogerse los productos de las estanterías. Para ello, se explica que hay que colocarse de perfil y en paralelo al producto para no dar la espalda e incluso se recomienda levantar una pierna. “Para hacer la situación un poco más intrigante podemos levantar un poco la rodilla”, apunta la bailarina.

Pero no solo eso, sino que también se especifica cómo comportarse a la hora de recoger algún producto que se nos haya podido caer al suelo. La presentadora tira un producto al suelo y le pregunta a la bailarina lo siguiente: "¿Y si el producto cayera al suelo cuando pasa el hombre?”. La bailarina se dispone a recoger el producto a la vez que explica que “hay que arrodillarse con las piernas cerradas para que la situación no se vulgar y hay que elevar un poco el trasero".

La polémica no tardó en estallar tras la emisión de esta sección y las redes sociales se hicieron rápidamente eco del vídeo. Uno de los que críticó el contenido del vídeo fue el subsecretario de Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros, Andrea Martella, que escribió en Twitter que “el tutorial de compras es deprimente y humillante para la dignidad de la mujer”.

Il tutorial sul come fare la spesa è una pagina di televisione deprimente e umiliante per la dignità delle donne. In verità ne servirebbe uno su come fare servizio pubblico senza calpestare il valore e la storia della Rai. pic.twitter.com/E3VbMR7fwX