El plan para la Feria de Málaga: pedir a los establecimientos que no vendan alcohol a partir de las 16 horas

El Ayuntamiento de Málaga pide colaboración para que durante la Feria de Málaga los establecimientos que habitualmente venden alcohol, no lo hagan a partir de las cuatro de la tarde. A día de hoy, es en el asunto que trabajan desde el consistorio para tratar de minimizar los problemas de convivencia ciudadana que pudiera general la feria.

Una vez que la posibilidad de prohibir la venta de alcohol se descartó completamente por asuntos jurídicos, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha confirmado durante una entrevista en 'Herrera en COPE MÁS Málaga', que trabajan en esa nueva medida en la que podrá colaborar el establecimiento que lo desee, siempre de forma voluntaria: “Estamos trabajando en conseguir una colaboración voluntaria de los establecimientos que venden alcohol para que no vendan a nadie, no solamente a los menores. Que no vendan a nadie a partir de las cuatro de la tarde en el centro de la ciudad, en las zonas más sensibles o calientes en esta materia y esa colaboración esperamos ir consiguiéndola y esperamos tenerla estos días que quedan hasta la feria”, ha precisado De la Torre durante la intervención en COPE.

UNA FERIA MEJOR

Esta medida se desarrolla con el objetivo de evitar problemas de convivencia durante los días que se desarrolla la Feria de Málaga: “De tal manera que haya un compromiso ético de responsabilidad en cuanto a colaborar en que efectivamente haya una feria la mejor posible en el sentido de la convivencia con los vecinos en el centro y en otras zonas, dentro del real hay más lejanía de los espacios residenciales, pero también nos importa que haya una convivencia muy positiva”, asegura el alcalde. Además, añade que desde el Ayuntamiento de Málaga se está trabajando en esa dirección “ha habido reuniones y se seguirá avanzando en ese camino”.

REELECCIÓN

Durante la entrevista en 'Herrera en COPE MÁS Málaga', Francisco de la Torre ha sido cuestionado sobre la posibilidad de volver a ser candidato a la alcaldía de Málaga por el PP.

Esta es una margarita que sigue sin deshojar, aunque asegura que, si se presenta, su intención es agotar la legislatura: “Mi compromiso es, si me presento, estar siempre que la salud acompañe, evidentemente”, indica De la Torre.

El alcalde apela a que le acompañen las fuerzas “para estar en la forma física y mental para los retos que tiene una ciudad como esta en los proyectos actuales que son muchos y ambiciosos está la Expo del año 27 que tenemos que hacer las cosas muy bien para ser elegidos y luego si somos elegidos para poder desarrollar el programa de preparación de todo ese espacio y estar a la altura de lo que supone dar oportunidades”, indica un De la Torre que tiene claro que si se presenta será para agotar la legislatura “es lo lógico y por tanto si me presento es normal que sea para eso”.