En pijama y con una taza de café el actor Miguel Ángel Martín bate récords con "Diario de un confinamiento"

No se imaginaba el éxito que iba a tener. 'Solo a mi se me ocurre hacerme viral en una época de pandemia' asegura entre risas Miguel Ángel Martín. 'Evidentemente no esperaba nada de esto, esra simplemente hablar a mis amigos y conocidos a través de Facebook. Simplemente me estaba salienendo como un estado muy largo y pensé en hacer un vídeo'.

LOS INICIOS

El primer lunes tras el inicio del estado de alarma, comenzó esta aventura. 'Es cierto que al principio pensabamos que nos íbamos a aburrir y estábamos buscandonos muchas actividades y ese día me levanté estresado, por querer hacer tantas cosas' cuenta Miguel Ángel Martín. 'No puedo hacer guión porque en cuanto me pongo a hablar se me ocurre otra cosa y cuento algo distinto a lo que tenía pensado. Yo creo que uno de los secretos es esa improvisación'

UNA REALIDAD

Los vídeos de Miguel Ángel Martín se ajustan al 100% a la realidad que estamos viviendo en el confinamiento y el actor malagueño no cree que se agoten los temas 'porque la situación va cambiando y cada día van pasando cosas nuevas y todavía tengo muchas cosas nuevas de las que hablar. El secreto está en observarse a uno mismo y como nadie es tan especial en realida lo que te pasa a tí, le pasa a mucha gente' asegura Miguel Ángel.

ÉXITO INTERNACIONAL

Otra de las curiosidades es que aunque se llame "Diario de un confinamiento" no es diario. 'Es otra de las curiosidades de mi diario, que no es diario' asegura el actor malagueño. 'Yo creo que lo poco gusta y lo mucho cansa y tampoco quiero saturar al personal'.

Eso ha permitido que haya un efecto colateral nuevo según nos cuenta Miguel Ángel Martín. 'Ahora América Latina se ha sumado a los seguidores del diario, recibo cantidad dee mensajes de Argentina, Puerto Rico y de otros lugares de Latinoamérica. He pasado de ser Chenoa en pijama a ser Thalia, una musa latina'. Al otro lado del Atlántico van viendo los vídeos un poco más tarde que en España con lo que va espaciando un poco sus monólogos para que allí puedan disfrutarlo y no se les acumulen.

EL FINAL DEL CONFINAMIENTO

Miguel Ángel no sabe qué pasará con estos monólogoss cuando acabe el confinamiento. 'Creo que uno de los secretos para llevarlo bien es pensar en el momento, en el día y en el corto plazo. Nadie sabe que va a ser de nosotros, si económicamente va a ser posible una regeneración y menos en mi sector' confiesa Miguel Ángel. 'A mí me ayuda pensar en el día a día y que será mañana. Yo solo pienso en que pasado mañana voy a sacar una sonrisa, lo que sea más allá, ya no lo sé'.

Miguel Ángel Martín, una actor malagueño que ha conseguido sacarnos una sonrisa en pleno confinamiento.