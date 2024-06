El peligroso gas de la risa que ingieres sin saberlo al tomar el postre: "Vemos los síntomas"

Su nombre técnico es óxido nitroso, aunque popularmente se le conoce como gas de la risa. Se trata de una sustancia que se ha puesto de moda entre los jóvenes para consumir en fiestas.

Este gas, compuesto de oxígeno y nitrógeno, tiene un uso medicinal como explica en COPE la doctora Ana Ferrer, presidenta de la Fundación Española de Toxicología Clínica: “Se emplea como anestésico y analgésico moderado, sobre todo en el ámbito de la odontología, desde hace más de 200 años”.

Esta sustancia tiene, además, “usos industriales relacionados con la industria alimentaria” y lo podemos encontrar, por ejemplo, en los botes de nata montada, como explica la experta.

LOS EFECTOS DEL GAS DE LA RISA

Su uso controlado, ya sea medicinal o alimentario, está completamente permitido. Sin embargo, a esta sustancia se le viene dando un uso que llega a ser peligroso. Según Ana Ferrer, este gas produce en la persona que lo consume “un estado inicial de euforia e, incluso, puede producir un cierto grado de alucinaciones”.





No provoca risa en sentido estricto, sino que lo que provoca es un estado de euforia muy breve. ¿Y cuáles son sus riesgos? La doctora apunta uno de los más graves: “Se suele utilizar rellenando previamente globos, pero si se utiliza directamente desde el cartucho produce graves quemaduras en la zona oral y también en el pulmón”.

PACIENTES EN URGENCIAS

Esos son los efectos del uso no medicinal del llamado gas de la risa, que se ha puesto de moda entre los jóvenes para consumir en fiestas. Y ese uso indebido... ¿Está teniendo una incidencia en las urgencias hospitalarias?, ¿acuden jóvenes afectados por el consumo de esta sustancia, considerada una droga? La respuesta es que sí, pero según el doctor Luis Ayala, médico de urgencias del Hospital QuirónSalud Málaga, “generalmente no suelen referir la sustancia que han consumido, lo podemos sospechar por los efectos”.

El doctor añade que algunos de esos pacientes “lo dicen abiertamente para que podamos ayudarles, pero hay otros que no... y hay otros que, por el estado en el que vienen, no pueden referir qué han consumido porque su estado de conciencia no se lo permite”.

QUÉ TRATAMIENTO SE APLICA

Si el paciente no dice qué sustancia ha consumido, a la hora de aplicar un tratamiento se tienen en cuenta sus síntomas: “Directamente, vemos los síntomas y actuamos en consecuencia”. “Por ejemplo, si el paciente está respirando despacio por la intoxicación, le hacemos un apoyo ventilatorio o le suministramos oxígeno”, mientras que si presenta “náuseas o vómitos, aplicamos tratamiento para paliarlo”.

Según el doctor Luis Ayala, en los hospitales tienen métodos para detectar el consumo de sustancias como el cannabis o la cocaína, pero no pueden detectar el consumo de óxido nitroso. Uno de los motivos es que esa sustancia dura poco tiempo en el organismo, aunque sus efectos sí se prolonguen. “El pico máximo es a los sesenta segundos y vuelve a la normalidad, por lo que es un gas que se elimina con rapidez, por lo que es difícil detectar esa sustancia como causa de la intoxicación”, añade el doctor Ayala.

Y otra advertencia que hace el doctor: el óxido nitroso medicinal se compone un 50 por ciento de esa sustancia y un 50 por ciento de oxígeno. Lo que se desconoce es qué cantidad de óxido nitroso contienen las botellas que se consumen en las fiestas de forma ilegal.





OPERACIÓN EN ALHAURÍN EL GRANDE

Recientemente, en la provincia de Málaga se ha intervenido el mayor cargamento de gas de la risa en toda Europa. En una nave del polígono industrial La Rosa, en Alhaurín el Grande, la Guardia Civil ha intervenido 21.000 litros de óxido nitroso en más de trece mil botellas de diferentes tamaños y 51.840 cartuchos de este material.

La llamada operación Ozal ha dejado cinco detenidos que se dedicaban a distribuir la mercancía en locales de ocio nocturno de la provincia de Málaga. Los investigadores descubrieron que a esa nave industrial llegaban numerosos vehículos de alquiler, siempre por la noche cuando en la zona no había casi nadie y el resto de naves estaban cerradas.

Y desde allí, distribuían las botellas por locales de toda la costa malagueña, para consumirlo en fiestas. Para evitar posibles controles policiales, siempre usaban un coche lanzadera: un coche que hacía antes el camino y avisaba si había controles.