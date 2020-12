Pastora Soler se emociona con Bertín Osborne: "Me remueve por dentro la retirada"

La última invitada que pasó por el plató de 'El show de Bertín', el programa que presenta Bertín Osborne en Canal Sur Televisión, fue Pastora Soler, que repasó muchos detalles de su trayectoria musical y de su vida personal. La cantante sevillana sacó su lado más sensible cuando recordó su retirada parcial a causa del miedo escénico que sufrió y que incluso le provocó un desmayo sobre el escenario. Pero también recordó otros momentos como, por ejemplo, su participación en el Festival de Eurovisión.

EN 2012 ACUDIÓ A EUROVISIÓN

Pastora Soler tuvo la oportunidad de representar a España en el Festival de Eurovisión del año 2012 y lo hizo con la canción 'Quédate conmigo'. Quedó en el décimo puesto, la mejor clasificación desde el año 2004. “La experiencia fue maravillosa, cuando te embarcas en algo así es un riesgo. He tenido muchos miedos, además se han hecho públicos y los ha conocido todo el mundo. Cuando me lo propusieron me encantó verme allí. Es un luchar contra muchas cosas, estás representando a un país”, comentó.

Ese buen papel en dicho festival musical le puso en el punto de mira de muchos amantes de la música y la presión sobre Pastora Soler creció, algo que no llevó muy bien. “Me pasó factura, pero ya ha pasado un tiempo y están las heridas sanadas. Empecé a exigirme una serie de cosas que no entiendo. Fui yo la que me empecé a subir el listón, no he sido nunca ambiciosa y empecé a ser infeliz en el escenario”, señaló.

EN 2014 ANUNCIA SU RETIRADA TEMPORAL

Era el inicio del mes de diciembre del año 2014 cuando Pastora Soler se subió a un escenario en Málaga para dar un concierto. Pero no pudo ser. Después de una hora de concierto, la cantante tuvo que abandonar el escenario del Teatro Cervantes afectada por el miedo escénico. Pocos días después, Pastora Soler anunciaba en las redes sociales que abandonaba temporalmente su carrera musical.

“Debí tomar la decisión de poner un punto y aparte en mi carrera hace algunos meses pero mis ganas de luchar me impulsaron a seguir. Hoy os anuncio la decisión de dejar mi actividad profesional hasta volver a recuperar la confianza en mí. Lo siento con toda mi alma... Pastora Soler”, escribió la sevillana en Facebook.

LA EMOCIÓN DE PASTORA SOLER

Al volver a leer el mensaje que escribió anunciando su retirada, a Pastora Soler se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas al tiempo que explicaba que “hace mucho tiempo que no leía eso y me remueve por dentro, me emociona”. Bertín siguió hablando sobre el tema y le pregunto a la cantante si recibió muchos mensajes de ánimo y apoyo.

“Todo el mundo lo entendió. Recibí el apoyo unánime de todos los compañeros de profesión que pueden empatizar contigo, cuando estamos en un escenario sabemos lo que tienes que dar y cuando dejas de disfrutar es imposible”, apuntó Pastora Soler.

Pero no solo el entorno musical le apoyó, sino que también fue muy importante los ánimos que le dio su familia. A la hora de hablar de ello, Pastora Soler se refiere sobre todo a su padre, que falleció el pasado 8 de octubre a los 77 años. “Mi familia me apoyó al cien por cien, ahora me da mucha pena que mi padre me viese en momentos muy débiles, como cuando me desmayé en el escenario por ejemplo. Pero también me da muchísima alegría que pudiese volver a verme en activo”, recordó.

SU VUELTA A LOS ESCENARIOS

Casi tres años después del anuncio de su retirada, Pastora Soler dio el paso adelante para volver a programar y anunciar una nueva gira. El día en concreto fue el 19 de noviembre de 2017 en el Teatro Real de Madrid. “Tenía ganas pero no sabía cómo me iba a sentir. Estuve tres años fuera de los escenarios, cuando volví era como si no hubiera pasado el tiempo, así que fue maravilloso”, señaló Pastora Soler.