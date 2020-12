Cinco consejos para comer sin remordimientos y no ganar peso esta Navidad

Después de las fiestas, llegan los remordimientos como resultado de los muchos abusos que hemos realizado durante esos días en lo que a alimentación se refiere. Desde MiAyuno.es recomiendan disfrutar de las comidas navideñas, pero con moderación y facilitan cinco consejos para evitar el consumo exagerado de alimentos que puede desencadenar un aumento exagerado de peso.

ABUSO

En Navidad solemos llevar a cabo muchos abusos en cuanto a la alimentación, gracias a recetas culinarias ricas en calorías y azúcares. Pero el exceso a la hora de comer puede ser perjudicial para nuestra salud y es posible comer bien y mantener la dieta en estas fechas con la práctica del ayuno y algunos sencillos consejos. El objetivo es disfrutar de estos momentos sociales sin que sea una pesadilla y tener como resultado coger peso.

Teniendo en cuenta que el periodo navideño empieza el 20 de diciembre y dura hasta el 6 de enero, son 15 días en los que podemos hacer varias cosas por nuestro bienestar sin por ello condicionar las celebraciones de estos días tan señalados en el calendario.

Damien Carbonnier, co-autor del libro MiAyuno (plataforma editorial) y Fundador de los retiros de ayuno Miayuno.es ofrece estas 5 claves para disfrutar en familia de esta época del año sin que la idea de coger peso nos acabe por angustiar:

LICUADO VEGETAL

Desayuna un licuado vegetal. En caso de no haber probado nunca el ayuno, una de las 3 comidas se puede sustituir por un licuado de frutas o verduras.

Si tienes un extractor o una licuadora puedes hacer esta receta que ayudarán a tu hígado a desintoxicar tu cuerpo u otras fórmulas para ayudar a asimilar mejor las grasas o regular la tasa de glucosa en la sangre. No hay ingredientes detox o zumo detox hay ingredientes que ayudan al hígado en hacer su trabajo de limpieza en tu cuerpo.

RECETA

1 zanahoria, 1 manzana, 200 gr de espinacas, œ limón, 1 trozo de jengibre de 1 cm. Poner todos los ingredientes en el extractor o licuadora y beber enseguida para disfrutar de todos los beneficios nutricionales de este zumo.Es importante elegir ingredientes de calidad y en este caso ecológicos para limitar una posible contaminación con pesticidas o falta de nutrientes.

OTRAS RECETAS

Brócoli + Manzana + Lima

Brócoli + Naranja + Mango

Espinacas + Limón + Apio + Manzana + Piña

CENA LIGERA

Aligera la cena con un caldo o vegetales cocinados. Los días que hayas comido mucho a medio día es necesario aligerar la cena. Sin descuidar una buena hidratación es posible tomar por la mañana un vaso de agua con el zumo de medio limón y por la noche un vaso de agua con un poco de bicarbonato para favorecer la desintoxicación del organismo.

ACOSTARSE PRONTO

Los días no festivos, acuéstate pronto. Cuando no hayan días de celebración, acuéstate no más tarde de las 12. Y es que regular los biorritmos es fundamental para mantener el bienestar.

AGUA FRÍA Y CALIENTE

Combinación de agua fría y caliente en la ducha. Todos los días date una ducha fría, progresiva, los primeros días por las piernas, luego avanza a los brazos y finaliza en el tronco; por la noche, lo mismo pero una ducha caliente.

MOVERSE

La actividad física es beneficiosa para tu salud y permite al cuerpo acelerar de forma moderada para consumir energía y así tener la oportunidad de quemar algunas reservas o por lo menos quemar las calorías extras consumidas durante estas comidas excepcionales.

¿Sabías que aún después de haber acabado la actividad física tu cuerpo puede seguir gastando energía durante unas horas más?

Muévete, por lo menos 5 días, de estos 15, date un largo paseo de más de una o dos horas, preferiblemente en un entrono natural, siempre que sea posible. Andar por el monte, pasear con velocidad sostenida, ir en bici para pasear o una actividad física moderada en casa (yoga, ejercicios para fortalecer la musculatura). Es interesante llegar al punto de empezar a sudar o sudar un poco.

Desde MiAyuno, promueven un ayuno prolongado de 6 días supervisado por médico y un equipo de profesionales ofreciendo a los clientes un verdadero reset metabólico y hormonal.